I årtier har bassen pumpet på klubberne, mens flere hundrede spritstive, festglade briter og tyskere har pakket gaderne.

Men i år er der tavst. De store klubber har skodder for vinduerne. Gaderne er stort set tomme.

I mange lande har coronavirus betydet store ændringer i hverdagen. Men på populære feriedestinationer som Ibiza og Mallorca i Middelhavet har krisen ændret alt.

Mange af de to øers beboeres livsgrundlag er ganske enkelt forsvundet.

Barerne på Ibiza, som før boomede, er nu næsten tomme. Foto: Sergio G. Canizares

Det er sket i takt med, at turisterne, som tidligere har fyldt Ibizas natklubber og Mallorcas barer og restauranter, er forsvundet.

Nu frygter mange, at det kan blive permanent.

Sommeren på Ibiza har været en katastrofe, da ganske få turister har fundet vej til øen.

Store markeder som England og Tyskland har været stort set lukkede. Og de få turister, som alligevel har fundet vej til ferieøen, har oplevet, at de før bugnende og berømmede natklubber har været lukket helt.

Sådan så det ud i de mest festglade områder af Mallorca, inden coronakrisen ramte. Foto: JAIME REINA

Og der er umiddelbart ikke håb for vintersæsonen.

Uanset hvordan coronakrisen udvikler sig, selv med lave smittetal i England og Tyskland, så rimer tætpakkede natklubber med dans og indtag af stoffer og alkohol bare ikke på coronavirus.

Det forklarer direktøren for Ibizas turistkontor, Juan Miguel Costa, til CNN.

»Vi har haft en meget dårlig sommer. Og som det ser ud, får vi en meget, meget dårlig vinter. Der er ingen turister på vores ø. Kun meget få personer har været her for nogle få dage,« siger Costa.

En helt tom bar i Ibiza, der er hårdt ramt af coronakrisen. Foto: Sergio G. Canizares

Allerede inden coronakrisen satte ind, var der lokalt på Ibiza snak om, at man ville begynde at vende den berømte og berygtede ferieø i en anden kurs end fest og alkohol.

I begyndelsen af 2020 lavede man en plan for, hvordan turismen på øen skulle blive mere 'grøn og respektfuld'.

Blandt andet blev specifikke love sat i værk for at gøre op med de mange voldsomme fester og enorme alkoholindtag fra de besøgende. Det gjaldt blandt andet et forbud mod happy hours og pub crawls på de mest besøgte festområder på ikke bare Ibiza, men også Mallorca.

Netop Mallorca har haft en lidt mindre hård sommer end Ibiza.

Liggestolene på Ibizas strande er tomme under coronakrisen. Foto: JAIME REINA

Øen er også kendt for sin smukke natur, gode cykelmuligheder og afslappende atmosfære uden for de hardcore festområder.

Måske derfor blev Mallorca tidligere på sommeren også den første af de kendte spanske ferieøer, som åbnede for turister fra blandt andet England i et forsøg, som gik så godt, at flere turister blev budt velkomne under bestemte restriktioner.

Men da smittetallene i løbet af sommeren igen begyndte at stige i England og Tyskland, så udeblev turisterne atter engang.

Og det har samlet set betydet, at Mallorca kommer til at miste godt 30 procent af den årlige indkomst, anslås det.

Unge briter i Magalufs festgader for år tilbage. Nu er der næsten tomt. Foto: JAIME REINA

Mens mange turister og natklubejere ærgrer sig over en spildt feriesæson, så er der andre, der ser det som en mulighed for fremtiden.

»Folk har forstået, at det her (fest og alkohol, red.) ikke er den fremtid, vi ønsker. Samtidig ser de den nuværende situation som en mulighed for at ændre vores model, så hotellerne kan ændre deres udbud på baggrund af, lad os sige, alkoholindtag og billig ferie,« siger Rosana Morillo, direktør for turisme på Balearerne, til CNN.