»Vi er deprimerede, modløse og trætte helt ind til benet.«

Sådan lyder det fra Alison Johnson.

Hun er chef for et sygehus i Johnson City, en mindre by i det østlige af den amerikanske delstat Tennessee.

Her er man i skræmmende grad tæt på et kollaps. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Johnson City Medical Center i Tennessee er bare et af mange hospitaler i USA, som er på randen af total nedsmeltning.

Årsagen er naturligvis coronavirus. Og onsdag rundede landet uhyggelige 250.000 dødsfald til den frygtede virus.

På bare en måned er antallet af indlæggelser med coronavirus fordoblet. Tirsdag i denne uge var omkring 77.000 personer således indlagt.

Det skyldes ikke mindst, at mængden af nye smittetilfælde er eksploderet med omkring 160.000 nye gennemsnitlige tilfælde. Hver dag.

Medlemmer af et hold på intensivafdelingen på et amerikansk hospital. Arkivfoto. Foto: Go Nakamura Vis mere Medlemmer af et hold på intensivafdelingen på et amerikansk hospital. Arkivfoto. Foto: Go Nakamura

I alle 50 delstater i USA er smitten stigende. Dramatisk stigende i flere.

Det betyder, at overfyldte hospitaler rundtomkring i USA er blevet nødt til at tage kapeller, cafeterier, gange og parkeringspladser i brug, da de ganske enkelt ikke har plads nok på stuerne til de mange nye alvorligt syge med covid-19.

Specielt hospitaler i mindre byer er ved at bukke under for presset.

Et eksempel på det er netop Alison Johnsons hospital i Tennessee. Det er en del af en gruppe mindre hospitaler, som sammenlagt kun har 16 sengepladser tilbage på deres intensivafdelinger.

Samtidig er omkring 250 af hospitalsgruppens ansatte i corona-karantæne. Og derfor er man blevet tvunget til at afvise alvorligt syge patienter.

Det billede ser man over hele USA.

I det nordlige Texas er Dumas-sygehuset i Moore County også hårdt presset. Man har plads til 11 coronapatienter, men kun tre, der har brug for intensivbehandling.

Derfor må de sende patienter hundredvis af kilometer væk – så langt som til Kansas City, Missouri, for at finde hospitalspladser.

Testpersonale i El Paso, Texas. Her har coronapandemien ramt særligt hårdt. Foto: MARIO TAMA Vis mere Testpersonale i El Paso, Texas. Her har coronapandemien ramt særligt hårdt. Foto: MARIO TAMA

»I en lille by som den her, der er det vores naboer, vores familiemedlemmer, vi bliver nødt til at sende bort,« siger Jeff Turner, direktør for Moore Countys hospitalsdistrikt, til USA Today.

»Det gør det ekstra hårdt,« uddyber han.

I samme ombæring fortæller han, at seks patienter, som hans hospitaler forsøgte at sende andre steder hen i den forgangne uge, er døde, mens de ventede på at få plads på et hospital i en større by.

Da coronavirus for alvor ramte USA i foråret, var det hovedsageligt de store byer som New York, der oplevede massive indlæggelser og dødsfald.

Men i løbet af opblomstringen af den dødelige virus i løbet af efteråret er det i stort omfang USA's små byer, der er blevet ramt.

Der er udbredt desperation.

»Jeg har aldrig før prøvet at foretage et opkald til et andet hospital, direktør til direktør, og bønfalde dem om at tage patienter,« siger Matthew Shahan fra West River Health Services-hospitalet i Hettinger i delstaten North Dakota, til USA Today.

Der er mange bud på, hvorfor USA er blevet så hårdt ramt af coronapandemien i efteråret.

Et mobilt fryse-lighus i El Paso, Texas. Foto: MARIO TAMA Vis mere Et mobilt fryse-lighus i El Paso, Texas. Foto: MARIO TAMA

Et bud kommer fra en nu tidligere sygeplejerske fra El Paso, Texas, ved navn Ashley.

Hun har for få dage siden lavet en længere og voldsomt delt tråd på Twitter om det, der fik hende til at opsige sit job på et hospital i den texanske by, der har været ekstraordinært hårdt ramt af corona.

På en af sine sidste vagter havde hun haft travlt med at se til de omkring 25 patienter på hospitalets intensivafdeling. Flere af dem alvorligt syge med covid-19.

Et af de sidste stop på den del af arbejdsdagen var en patient, der havde det så godt, at han var på vej til at blive flyttet ud af intensivafdelingen.

Og her kom det.

'Der var tændt for nyhederne, og El Paso var igen i de nationale overskrifter, da der var brug for flere mobile fryse-lighuse. Patienten begynder at småsnakke,' skriver Ashley.

'Han nævner, hvordan han hader 'fake news'-medierne. Og han siger 'jeg tror ikke, corona er værre end influenza', hvortil jeg spørger, 'har du ændret mening nu?'. Han svarer 'nej, jeg skal bare tage nogle flere vitaminer for at booste mit immunsystem. Nyhederne gør et alt for stort nummer ud af det',' skriver Ashley, der efterfølgende beskriver, hvordan hun brød sammen foran patienten.

'Misinformation dræber vitterligt mennesker i hobetal, tænker jeg for mig selv,' skriver hun videre.

I’m an RN in El Paso and was recently transferred from the OR to COVID ICU.



I resigned from my job last week and I’ve been asked several times, “What was the breaking point?” I don’t know a specific one, but I’ll share this: a thread 1/ — Ashley in the OR (@TheBlondeRN) November 16, 2020

Den meget delte tråd ender med, at Ashleys tårer får overbevist manden om, at corona er virkeligt og dræber folk i USA.

Men det blev dråben for sygeplejersken, der efterfølgende sagde op.