Faldende priser og efterspørgsel på olie under coronakrisen har kostet kongeriget Saudi-Arabien dyrt.

Coronakrisen er gået hårdt ud over det olierige land Saudi-Arabien.

En rapport fra landets finansministerium viser, at kongeriget havde et budgetunderskud på 9,1 milliard dollar, svarende til 62 milliarder kroner, i årets første tre måneder.

Det står i skarp kontrast til første kvartal af 2019, hvor Saudi-Arabien havde et samlet budgetoverskud på 7,4 milliarder dollar, svarende til 50,1 milliard kroner.

Særligt indtjeningen på olie har lidt hårdt i en kombination af faldende priser og efterspørgsel og overmætning af lagrene grundet coronavirusudbruddet.

Saudi-Arabiens er verdens største eksportør af olie, og i første kvartal faldt landets indtægter fra olie med 24 procent sammenlignet med samme periode i 2019.

Kongerigets samlede indtægter i årets første tre måneder faldt med 22 procent i forhold til sidste år.

Det saudiske finansministerium forventer et underskud for året på knap 50 milliarder dollar, svarende til 341 milliarder kroner. Det svarer til en nedgang på 6,4 procent i bruttonationalproduktet (bnp).

Bnp opgøres typisk som værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver produceret, fratrukket værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Det er et meget anvendt nøgletal, der er udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/Reuters