Tusindvis af svenske kvinder tilbeder ham. Let rødmende hylder de den uforklarlige effekt, som han har på dem.

Coronakrisen har med et trylleslag forvandlet den anonyme, svenske statsepidemiolog Anders Tegnell til folkehelt. Ikke mindst hos det modsatte køn.

Hans sexede torso er blevet et offentligt debatemne, og pludselig optræder hans portræt med strithår og runde briller på alt fra t-shirts til bordskånere.

For nylig begyndte en tatovør i Stockholm sågar at tatovere sine kunder med den 64-årige topembedsmands ansigt.

Det svenske svar på vores Søren Brostrøm er blevet så populær, at en tatovør i Stockholm er begyndt at tatovere Anders Tegnells portræt på kunderne. »Det er første gang, at en rigtig nørd bliver idoliseret,« siger tatovøren.

»Jeg tror, at folk synes, at Sveriges tilgang er lidt spøjs, når vi lader skoler være åbne og ikke lukker ned. Anders Tegnell er blevet ansigtet udadtil på det. Det er første gang, at en rigtig nørd bliver idoliseret,« lød det fra tatovøren Zashay Tastas.

Og den 64-årige statsepidemiolog er ganske rigtig blevet billedet på det officielle Sveriges kamp mod corona.

Uge efter uge toner han frem på sundhedsmyndighedernes daglige pressemøder på hverdage kl. 14, hvor han med stor tålmodighed og nærmest lidenskabsløst prædiker god håndhygiejne og den enkelte svenskers personlige ansvar for at begrænse det smitsomme virus.

Hans påklædning er i enhver henseende afslappet. Her er et jakkesæt eller blot en mellemlederjakke aldeles utænkelig.

Den svenske virusnørds krop og uforklarlige sex-appeal er blevet et emne for lidenskabelig debat blandt landets kvinder.

Trods sine døtres kritik af hans kedelig tøjvalg lufter den svenske frontkæmper i coronakampen helst en uformel pullover, når han træder frem foran offentligheden.

Hans mimik er stort set ubevægelig fra start til slut, og et smil hører til de absolutte undtagelser. Men netop hans helt særegne seriøsitet har givet ham en enorm fanskare hos svenske mænd og ikke mindst kvinder.

»Han er ikke en klassisk charmør, men trods sin udtryksløshed har han stor karisma. Der slipper ikke noget ud af hans mund, som ikke er klogt,« forklarer en af hans hengivne fans - den 70-årige læge Åsa Friberg fra Gøteborg - til B.T.

For hende begyndte den næsegruse fascination af Anders Tegnell gradvist, da de daglige pressemøder om coronasituationen begyndte at blive sendt i tv.

En af Anders Tegnells hengivne tilbedere er lægen Åsa Friberg fra Gøteborg. Hun er i lighed med sine veninder faldet pladask for den udtryksløse mand med den store udstråling og de saglige svar.

»Jeg havde ikke hørt om ham før, men ret hurtigt begyndte både jeg og mine veninder at blive meget fascinerede af den intelligente mand med det store ansvar. Han svarer sagligt og klogt på alle journalisternes spørgsmål. Han udstråler i det hele taget en meget stor troværdighed,« siger hun.

»Efterhånden begyndte vi også bare især at kigge på ham - han er en mand, du ved,« fniser lægen.

I dag er hun i lighed med tusindvis af andre kvinder i Sverige en trofast tilskuer foran tv-skærmen på hverdage kl. 14 i håb om at høre og se Anders Tegnell.

»Han er et idol for hende. Hvis han ikke er med, er hun dybt skuffet resten af dagen,« lyder det med kun et let anstrøg af jalousi fra Åsa Fribergs danske kæreste.

I svenske medier er Anders Tegnells krop ligefrem blevet et hedt debatemne.

I en avis erkendte en kvindelig klummeskribent, at hun i lighed med mange andre kvinder var »mere interesseret i spørgsmålet om hans tiltrækningskraft, end hvorvidt vi kan få en vaccine til næste år eller ej«.

Samtidig lovpriste hun hans »vidunderlige torso« og hans »stateligt intakte brystkasse«, som udgjorde nationens forsvarsværk mod corona.

Det fik redaktøren af det svenske Femina til at protestere mod, at statsepidimiologen blev gjort til et sexobjekt.

»Ganske vist er videnskab og faglighed sexet, men seksualiseringen af Anders Tegnell er gået over gevind,« syntes redaktøren Alexandra Andersson.

Det svenske fyrtårn i kampen mod corona er uddannet læge, som siden har taget forskellige doktor- og mastergrader, inden han til sidst strøg til tops som statsepidemiolog.

For en halv snes år siden kom han i mindre grad også pludselig i fokus, uden at det dog dengang udløste den personkult, som det nu er tilfældet.

Nærmest tværtimod.

I 2009-2010 stod han nemlig i spidsen for en omstridt beslutning i Sverige om at massevaccinere en stor del af befolkningen mod den såkaldte svineinfluenza (H1N1).

Fem millioner svenskere fik vaccinen, som dog for flere hundrede personer viste sig at have den utilsigtede bivirkning, at de fik narkolepsi - stærk søvntrang også midt på dagen.

Det udløste erstatning til 433 personer, fortrinsvis børn, men Anders Tegnell har ikke fortrudt beslutningen om massevaccinen.

Tværtimod har han med en sigende tro på egen dømmekraft betegnet offentlighedens reaktioner som »hysteriske«.