For første gang i 64 år bliver der ingen festligheder i Stockholm i forbindelse med uddeling af nobelpriser.

Siden coronapandemien bredte sig over hele verden i foråret, har det været uklart, om der bliver en nobel-prisfest den 10. december i Stockholm.

Nu bekræfter Nobelstiftelsens afgående formand, Lars Heikensten, at den traditionelle festlighed og middag er aflyst.

Det siger han til den svenske avis Dagens Nyheter.

- Der er to problemer. Man kan ikke samles så mange mennesker tæt ved siden af hinanden. Og det er usikkert, om folk kan rejse til Sverige, siger han.

Nobelpristagerne vil - i lighed med andre år - blive offentliggjort i oktober. Men det er stadig uklart, hvordan priserne vil blive overrakt.

- Helt som sædvanligt med, at alle sidder i Koncerthuset, bliver det nok ikke. Men det kan være, at nogle pristagere kommer til Stockholm, og nogle bliver i deres hjemlande, og at vi kobler dem sammen digital på en eller anden måde, siger Lars Heikensten.

Normalt deltager omkring 1300 gæster i festlighederne, hvor det svenske kongepar er værter.

Sidst, festlighederne var aflyst, var i 1956. Det skete i protest mod Sovjetunionens invasion af Ungarn. Også de to verdenskrige førte til aflysning af det fornemme arrangement.

Mens Nobels fredspris uddeles i Oslo, sker uddelingen af nobelpriserne for medicin, kemi, fysik, litteratur og økonomi i Stockholm.

Normalt er der efterfølgende middag med det svenske kongepar på Stockholms rådhus.

