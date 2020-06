Supermagten USA synes magtesløs over for det mikroskopiske coronavirus.

På mindre end fem måneder har det smitsomme virus ifølge CNN krævet flere amerikanske dødsofre end krigene i Vietnam, Korea, Irak og Afghanistan - tilsammen.

Foreløbig er godt 126.000 amerikanere ifølge overvågningen fra Johns Hopkins University døde med corona, mens de amerikanske dødstal fra de fire krige var godt 58.000 i Vietnam, næsten 37.000 i Korea, godt 4.400 i Irak og godt 2.400 i Afghanistan - tilsammen knap 102.000.

Også det samlede amerikanske tabstal fra Første Verdenskrig - godt 116.500 soldater - har coronaen allerede overhalet.

Med de over 126.000 corona-relaterede dødsfald og over 2,5 mio smittede er USA uden sammenligning det land i verden, der er hårdest ramt.

Nr. to på listen er Brasilien med ca. 57.600 døde og knap 1,4 mio smittede.

Præsidenterne i begge lande - Donald Trump og Jair Bolsanaro - har begge ved pandemiens start udtrykt tvivl om coronaens farlighed, været modstandere af effektive nedlukninger og selv nægtet at bære ansigtsmasker i offentlig sammenhæng.

USA tegner sig for fire procent af verdens samlede befolkningstal, men når det gælder dødsfald med corona står amerikanerne for omkring 25 procent på verdensplan.

Som årsager til den uforholdsmæssigt store corona-andel peger CNN på flere faktorer. USA havde i ugevis problemer med at komme i gang med effektive tests, og præsident Trump nedtonede gennem hele februar den fare, som virusset udgjorde for USA. Dermed forpassede man en afgørende chance for at inddæmme truslen i tiden, mener eksperter.

Næsten 80 procent af corona-dødsfaldene har ramt personer over 65 år, mens døde under 40 år kun tegner sig for tre procent.

Samtidig viser analyser af dødstallene fra det upartiske American Public Media Research Lab, at sorte amerikanere i forhold til hvide er mere end dobbelt så udsatte for at dø med corona.

Virusset har foreløbig dræbt én ud af 1500 sorte, mens tallet for hvide er én ud af 3.600 hvide.