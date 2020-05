I alt 26.070 er døde med coronavirus i Spanien. Antallet af bekræftede coronatilfælde er på 221.447.

Antallet af coronadødsfald i Spanien faldt igen torsdag til 213 fra 244 onsdag.

Det oplyser sundhedsministeriet i Madrid.

Dermed er i alt 26.070 døde med coronavirus i Spanien. Det er en stigning fra 25.857 onsdag.

Antallet af bekræftede coronatilfælde i landet er steget til 221.447 fra 220.325 dagen før.

Målt på antallet af indbyggere er Spanien det land i Europa, der er hårdest ramt på dødsfald efter Belgien.

Målt per 100.000 indbyggere er 54,4 døde med virusset i Spanien, mens tallet er 69,4 i Belgien, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Der kan dog være forskelle i den måde, som landene indsamler og rapporterer dødstallene på, og derfor kan det ikke nødvendigvis sammenlignes en til en.

Selv om tallene fortsat er høje i Spanien, ser krisen ud til at have toppet for spanierne.

Således knækkede kurven for daglige dødsfald tidligt i april efter at have toppet på langt over 900 dødsfald om dagen.

Spanien har indledt en gradvis genåbning af samfundet. Efter syv uger med streng nedlukning fik spanierne lørdag blandt andet lov til at gå på gaden for at motionere.

Men det spanske parlament stemte onsdag aften for en forlængelse af nødretstilstanden i landet i mindst to uger endnu.

Den spanske premierminister, Pedro Sanchez, advarede onsdag om, at det ville være en "fatal og utilgivelig fejltagelse at ophæve nødretstilstanden nu".

En omfattende nedlukning af det meste af det spanske samfund skete for knap otte uger siden.

Spaniens økonomi har oplevet en nedgang på 5,2 procent i de første tre måneder af 2020 som følge af krisen.

Regeringen venter, at den turismeorienterede økonomi kan blive ramte af en nedtur på 9,2 procent i år.

/ritzau/Reuters