Spanien har det seneste døgn registreret det laveste antal coronadødsfald i 19 dage.

Spanien er stadig hårdt ramt af den igangværende spredning af coronavirus.

Noget tyder dog på, at landet er på vej ind i en lidt bedre periode, efter at myndighederne lørdag for tredje døgn i træk har registreret faldende dødstal.

Lørdag oplyser landets sundhedsministerium således, at 510 coronasmittede personer er bekræftet omkommet det seneste døgn. Fredag lød antallet på 605 og de to foregående døgn på henholdsvis 683 og 757.

510 er landets laveste antal bekræftede døde på et døgn siden 23. marts.

I alt har 16.353 coronasmittede personer mistet livet i Spanien. Det er tredjeflest af alle lande - kun overgået af Italien og USA.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er steget med knap 5000, så det samlede antal nu lyder på 161.852. Det fremgår af sundhedsministeriets tal.

Spaniens socialdemokratiske premierminister, Pedro Sanchez, har forlænget en nødretstilstand i landet til 26. april. Den indebærer, at spanierne skal holde sig indenfor og kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

Sanchez sagde torsdag i Spaniens parlament, at "den brand, som blev udløst af pandemien, er ved at blive bragt under kontrol".

Coronavirusset brød oprindeligt ud i millionbyen Wuhan i det centrale Kina i slutningen af december sidste år.

Siden da har det spredt sig hastigt til lande over hele kloden.

Særligt Europa og USA er blevet hårdt ramt af virusset. Over en halv million mennesker er blevet bekræftet smittet alene i USA.

På verdensplan er knap 1,7 millioner personer blevet bekræftet smittet med coronavirus. Over 102.000 smittede personer har mistet livet.

I Danmark er 247 personer bekræftet døde efter at have været smittet.

/ritzau/Reuters