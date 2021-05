Antallet af døde er stukket helt af. På en normal dag ville det ligge på 15. Nu er det på 80.

Alligevel kan det bare være en lille dråbe i et kæmpe hav af coronadøde.

Længe har billedet været ret voldsomt og entydigt.

Det sydasiatiske land Indien har oplevet en eksplosion af nye coronatilfælde de seneste uger. Og 30. april toppede antallet af nye smittetilfælde i landet med 400.000.

Billederne fra metropoler som New Delhi og Mumbai er brutale. Massebegravelsesbål fylder legepladser, hospitaler er propfyldte, systemet er ved at kollapse.

Men alligevel har eksperter igen og igen været ude at påpege, at antallet af smittede og døde i verdens næstmest folkerige land kan være mange gange højere.

Men hvor er beviserne?

Måske i den mindre millionby Meerut i delstaten Uttar Pradesh.

Det er den delstat i landet med flest indbyggere – omkring 200 millioner – og grænser op til hovedstaden New Delhi. Uttar Pradesh tæller berømte steder som Agra, hvor Taj Mahal ligger, Varanasi, hinduernes helligste by ved Ganges-flodens bred, og så er den delstat for en række millionbyer, der blandt andet tæller Lucknow, Kanpur, Ghaziabad (grænser op til New Delhi), Agra og Meerut.

Sidstnævnte by har omkring 1,2 millioner indbyggere.

Og her er man ifølge de officielle tal sluppet overraskende billigt, når det kommer til den anden bølge af coronaepidemien, som lige nu hærger Indien.

Mens tusindvis mistede livet, og hundredtusindvis blev syge dagligt, kunne Meerut vise et tabstal på blot 36 fra 19. april til 30. april.

Det fik et medie til at undersøge sagen nærmere. Derfor tog man hen til byens største krematorium, Surajkund.

Og her var tallene nogle helt andre end de officielle.

Fra 19. april til 30. april var 264 personer kremeret, efter de var registreret i krematoriet som værende døde med coronavirus.

Det fortæller krematoriets chef, Bijendra Singh.

»På en normal sommerdag har vi omkring 15 døde. I den sidste uge har det tal ligget på omkring 80 døde hver dag,« siger han.

Over perioden har det ene krematorium i Meerut, hvor der findes en stribe andre krematorier, med andre ord brændt godt syv gange så mange personer, som er registreret døde med corona i hele millionbyen.

Og den tendens bakkes op af flere indiske læger og eksperter.

»Der har været seriøst mange ikke-talte dødsfald,« siger Gautam Menon, professor og ekspert i coronaspredning ved Ashoka University ikke langt fra New Delhi, til AP.

En coronadød i New Delhi skal til at kremeres i Indien, hvor pandemien er løbet løbsk. Foto: TAUSEEF MUSTAFA

»Der ser ud til at være en stor forskel mellem de officielle covid-19-dødstal og de rapporter, vi ser fra begravelser og krematorier. Det lyder på, at der er adskillige gange flere, end vi normalt ser,« siger han til tyske Die Welle.

En anden læge mærker dagligt, at de officielle tal ikke stemmer overens med det billede, han oplever.

Aniket Sirohi er læge og arbejder for bystyret i hovedstaden New Delhi. Selvom han er ekspert i malariabekæmpelse, har han under coronapandemien fået til opgave at besøge sin bydels krematorier og begravelsesforretninger og tælle dem, der er døde med corona.

»På en eller anden måde bliver tallene ikke ordentlig registreret. I Indien har vi en dårlig standard med de her ting,« siger Aniket Sirohi til NPR.

Et massekrematorie udenfor millionbyen Bangalore i det sydlige Indien. Foto: SAMUEL RAJKUMAR

Da mediet talte med ham 28. april, var dagens dødstal på 702. Men da de officielle tal for hans område blev offentliggjort, lå det på cirka 20 procent af det.

Og det er et billede, man ser fra mange andre indiske delstater.

Fra den vestlige delstat Gujarat registrerede man eksempelvis 78 dødsfald med corona 16. april i syv af delstatens største byer.

Men hele 689 personer blev begravet eller kremeret efter covid-19-protokollen samme dag, viser en gennemgang fra avisen The Hindu.

Danmarks ambassadør i Indien, Freddy Svane, er klar over, at der er fokus på de potentielle skyggetal, når det kommer til døde og smittede med coronavirus i Indien.

»Vi har diskuteret skyggetal fra dag ét under corona. Men vi mener, at de officielle tal viser et ret godt billede. Der er en livlig presse i Indien, som jagter den her slags sager, så vi regner med, at de tal, vi ser, er de rigtige,« forklarer han.

Det er dog ikke lig med, at det går godt i landet:

»Vi ser på situationen i Indien med bekymring. Der er overbelægning på sygehuse, og sundhedsvæsenet er voldsomt presset,« siger Freddy Svane.