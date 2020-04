De daglige dødstal og smittetal i Italien er faldet betragteligt i forhold til den sidste del af marts.

Antallet af coronadødsfald i Italien er lørdag steget med 482 til i alt 23.227, oplyser sundhedsmyndighederne.

Dødstallet lørdag er den laveste stigning siden 12. april.

Dødstallet var fredag 575, dagen før var det 525.

De daglige dødstal og smittetal er faldet betragteligt i forhold til den sidste del af marts. Men faldet er ikke så stort som håbet i det hårdt ramte Italien, der har været været lukket ned i næsten seks uger.

Dødstallet per 100.000 indbyggere i Italien er 38,7.

Det totale antal døde i Italien er det næsthøjeste i et land efter USA, der har over 35.000 døde, men til sammenligning kun 11,1 døde per 100.000 indbyggere.

Antallet af bekræftet smittede i Italien er på 175.925.

Italiens 60 millioner indbyggere har lov til at forlade deres hjem, når de skal arbejde, købe ind eller har specifikke ærinder som lægebesøg.

Næsten 17.000 ansatte i Italiens sundhedssektor er blevet smittet - over to tredjedele af dem er kvinder. Det oplyste Italiens offentlige sundhedsinstitut fredag.

Sundhedsinstituttet har ikke offentliggjort tal for døde blandt landets sundhedsmedarbejdere, men en rapport fra en medicinsk sammenslutning viste torsdag, at mindst 125 læger er døde af Covid-19 i Italien.

/ritzau/Reuters