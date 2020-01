16 nye dødsfald er fundet sted som følge af corona-virusset, der begyndte i den kinesiske by Wuhan.

En læge på et hospital i Kinas Hubei-provins, der er centrum for udbrud af corona-virusset, har mistet livet som følge af virusset.

Lægen ved navn Liang Wudong var i frontlinjen af virusudbruddet og døde i en alder af 62 år. Det oplyser Kinas stats-tv på Twitter.

Der er det seneste døgn konstateret 16 nye dødsfald, hvormed i alt 41 personer har mistet livet som følge af virusset, der begyndte i den kinesiske by Wuhan i Hubei-provisen.

Lørdag morgen lokal tid sender militæret 450 medarbejdere med sundhedsekspertise til corona-virussets epicenter, oplyser kinesisk statstv.

Alle omkomne er fra Kina, oplyser de kinesiske myndigheder.

Ifølge den amerikanske avis Washington Post er alle omkomne over 55 år.

Antallet af smittede er steget til 1287 personer i Kina alene, skriver kinesiske statsmedier.

I Shanghai har man lukket alle biografer i frygt for at smitten vil sprede sig yderligere, rapporter lokale medier.

Langt de fleste smittede er fra Kina, men virusset er også blevet påvist i Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan, Nepal, USA og Frankrig. Natten til lørdag er et tilfælde også blevet konstateret i Malaysia og Australien.

Der har tidligere været mistanke om, at virusset var nået til Australien, men det er første gang, at et tilfælde er blevet bekræftet af de australske myndigheder.

Den smittede er indlagt i en forstad til Melbourne i delstaten Victoria. Patienten er kinesisk statsborger, og vedkommendes tilstand meldes som stabil, oplyser australsk sundhedsminister i Victoria, Jenny Mikakos.

- Patienten er isoleret og under behandling. Vi har ikke grund til at mistænke yderligere tilfælde på dette tidspunkt, siger Jenny Mikakos.

Der er uenighed blandt eksperter om, hvor farligt virusset er, eller hvor meget det smitter fra menneske til menneske.

Bliver man ramt af virusset, kan det føre til lungebetændelse, der i nogle tilfælde kan være dødeligt.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er det for tidligt at klassificere udbruddet af corona-virus som en international sundhedskrise.

I Danmark er der foreløbig heller ingen panik hos Statens Serum Institut, der følger situationen nøje.

Det nye virus menes at være i familie med virusset sars, der kostede op mod 800 mennesker livet i Kina og Hongkong mellem 2002 og 2003.

/ritzau/Reuters