500 musefælder. Og ligeså mange bordtennis-bolde.

Det er, hvad der optræder i en video, der lige nu bliver delt med lynets hast på de sociale medier med et budskab under corona-krisen.

'En smule afstand gør os alle mere sikre,' lyder det i klippet, som kommer fra Ohio Dept of Health, og som kom på Twitter den 9. april. Her er den alene blevet delt 42.000 gange, mens den også florerer på både Facebook og Instagram.

Klippet er lavet for at vise alvoren i forhold til coronavirus, og det viser, hvordan en bold - eller et menneske, som bolden symboliserer - kan have betydning for mange andre, hvis ikke der bliver holdt afstand.

A lot of people have been asking how we did the @OHdeptofhealth video (aka - the Mouse Trap project). Here's an iPhone clip of our first "shot", which took 8 hours to set up. pic.twitter.com/3xxjiiz2N5 — Andy Nick (@nickAD) April 9, 2020

For den ene bold, der dumper ned blandt de mange, der ligger på musefælder, som står helt tæt, udløser fælderne. En efter en, og kæden er hermed skabt. Står fælderne med afstand, bliver langt færre udløst - noget, der skal symbolisere den fladere kurve.

En af dem, der har været med til at lave videoen, er Andy Nick, der arbejder for firmaet Real Alrt, og i flere opslag på Twitter fortæller han lidt om processen bag.

Blandt andet tog det otte timer at sætte de mange musefælder med boldene op, og så gav det ikke mening at sende bolden afsted fra samme vinkel i begge klip, fordi det kunstnerisk ikke blev pænt i den sekvens, hvor fælderne står med afstand.

'Al ros skal gå til Chris Wire. Han ringede til mig og Philip sidste søndag med ideen - få dage senere købte vi nærmest alle musefælder i Dayton,' fortæller Andy Nick, der skriver, at har nogen brug for 500 musefælder, siger de bare til.

Believe it or not, nailed it on the first try! We did throw about 10 more from different angles and stuff, but the first one was rockstar. — Andy Nick (@nickAD) April 11, 2020

Da del to - hvor fælderne står med afstand - skulle filmes, frygtede holdet det værste. Men det gik godt.

'Tro det eller ej, vi gjorde det i første forsøg. Vi kastede ti (bolde, red.) mere fra forskellige vinkler, men den første sad lige i skabet,' skriver han og fortæller, at fælderne blev udløst en enkelt gang, da de skulle sættes op til første del af klippet.

Andy Nick, der også afslører, at der har været ømme fingre hos produktionen som følge af mødet med de mange fælder, fortæller, at de i anden del af videoen overvejede at få bolden til at ramme blot enkelte fælder.

'Vi diskuterede det, men min chef insisterede på, at vi skulle opstille et sort-hvidt billede for at gøre metaforen stærkest. Set i bagklogskabens lys synes jeg, han har ret. Men han er også min chef, så han betaler mig for at sige det,' skriver Andy Nick kækt.