Politiet har anholdt over 100 demonstranter i Amsterdam, hvor der er protester mod et natligt udgangsforbud.

Hollandsk politi har søndag taget vandkanoner og hunde i brug for at opløse en demonstration i det centrale Amsterdam.

Her var en større menneskemængde samlet for at vise deres modstand mod regeringens beslutning om at indføre forbud mod at gå ud mellem klokken 21.00 og 04.30.

Forbuddet, der skal bremse spredningen af coronasmitte, trådte i kraft lørdag aften.

Over 100 mennesker er anholdt for at have kastet sten og fyrværkeri mod politiet ved søndagens demonstration.

- Stop nedlukningen, lød det ifølge nyhedsbureauet Reuters på et af de mange bannere, demonstranterne havde med.

Nogle af arrangørerne bag søndagens protester er restaurantejere, der frygter konkurs på grund af den langvarige nedlukning.

Demonstranterne var samlet på Museumsplein i Amsterdam, som politiet besluttede at rydde, efter at de forsamlede nægtede at følge ordrer om at forlade stedet.

Også i Eindhoven var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Her brugte politiet tåregas for at opløse demonstrationen.

I den lille fiskerby Urk i det sydlige Holland blev der lørdag aften stukket ild til et testcenter.

Det er første gang siden den tyske besættelse under Anden Verdenskrig, at der er indført natligt udgangsforbud i Holland.

Lørdag aften anholdt politiet 25 mennesker rundt om i landet for at overtræde det. Der blev udskrevet 3600 bøder på hver 95 euro, hvilket svarer til 707 kroner, skriver nyhedsbureauet AFP.

Parlamentet besluttede ved en afstemning i sidste uge med et snævert flertal at indføre udgangsforbuddet.

Smittetallet har været faldende på det sidste, men der er frygt for, at den såkaldt britiske variant kan føre til en ny stigning i antal coronatilfælde.

Holland er et af de lande i EU, der samlet set har et højt antal bekræftede smittetilfælde per million indbyggere, nemlig næsten 56.000. Det viser en opgørelse fra Our World in Data.

Til sammenligning har Danmark næsten 33.600 tilfælde per million indbyggere. Gennemsnittet i EU er 41.715.

