På et privathospital i Brescia, Norditalien, udspiller der sig i disse dage og uger horrible og tragiske scener.

Senge er stillet op på rad og række. I dem ligger dødeligt syge patienter, som er smittet med coronavirus. Lægerne tager beslutninger om liv og død hver eneste dag. Hospitalet ligger midt i et af de områder, som er hårdest ramt af coronavirus i hele verden.

Pandemien med coronavirus hærger i Italien. De seneste 24 timer er 3.497 nye tilfælde af coronosmittede italienere konstateret. 175 er døde i samme periode.

Det bringer det samlede antal op på 21.157 smittede og 1.141 døde i Italien.

Aller værst står det altså til i Norditalien. Og i sær Brescia er brutalt ramt. Det er her, lægen Guiseppe Natalani befinder sig.

»Situationen er katastrofal. Ufattelig,« siger Guiseppe Natalani, chef for intensivafdelingen på Fondazione Poliambulanza hospitalet, til The Times.

Avisen fanger Guiseppe på telefonen, mens han har travlt med at behandle flere patienter.

Han har været på arbejde siden tidlig morgen. Både Guiseppe og hans hustru er læger på stedet.

De kører ind hver dag, arbejder i 10-12 timer, kører hjem og sover, og kommer så tilbage.

Hospitalet er presset i bund. Både i forhold til kapacitet og udstyr. Flere læger er blevet syge, nogle af dem alvorligt. Flere patienter er døde.

»Vi er tvunget til at tage svære beslutninger med patienter hver eneste dag. Vi har en mangel på maskiner, så det er uundgåeligt,« siger Guiseppe Natalani, som dog ikke vil ind på, hvad ’svære beslutninger’ konkret dækker over.

Guiseppe Natalani kalder situationen ’vores apokalypse’. En undergang. Og så kommer han med en advarsel til alle andre europæiske lande.

»Det er fundamentalt vigtigt at undgå, at større grupper af mennesker samles, indtil det her er slut. Italien var det første land i Europa, der måtte betale prisen for fejl, der blev begået,« siger Guiseppe Natalani:

»Italien er blevet brændt og har lært sin lektie. Alle, som bliver brændt to gange, er fjolser. Når den her virus eksploderer, står man over for en apokalyptisk situation.«

Pandemien har rystet italienerne. I starten frygtede myndighederne befolkningens tilbageholdenhed i forhold til at følge råd om at holde sig inden døre og ikke gå ud i store grupper.

Hele Norditalien er nu lukket ned. Det vil også gælde resten af landet fra mandag.

For at få italienerne til at blive inden for har læger på hårdt ramte hospitaler indtalt lydfiler og sendt dem ud via WhatsApp for at få befolkningen til at forstå alvoren.

Siden er der opstået en dille på sociale medier, hvor italienere under hashtagget ’Jeg bliver hjemme’ deler billeder af deres selvbestaltede hjemmekarantæne.

Guiseppe Natalani har følgende besked til europæere, som tvivler, når deres regeringer indfører hårde tiltag for at komme coronavirus til livs:

»For to eller tre uger siden ville jeg have anset de hårde tiltag i Italien for at være ude af proportioner og hysteri. I dag? Absolut ikke.«