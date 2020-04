Torsdag formiddag var det samlede dødstal for personer med coronavirus 204 personer.

Det er færre end i Danmark, hvor tallet på samme tidspunkt var 218. Og det er i et land, hvor befolkningstallet er ni gange så stort som i Danmark, og hvor det første tilfælde af coronavirus blev konstateret mere end en måned før det første danske tilfælde.

Det skriver Weekendavisen, der har brugt tallene som anledning til at tale med en af de førende professorer inden for bekæmpelsen af coronavirus i Sydkorea.

Kim Woo-joo hedder han, og han er leder af afdelinger for smitsomme sygdomme ved det medicinske institut på Sydkoreas Universitet i Seoul.

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in (th.), tog hurtigt affære for at hindre spredningen. Foto: YONHAP Vis mere Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in (th.), tog hurtigt affære for at hindre spredningen. Foto: YONHAP

Han har tidligere beskæftiget sig med andre pandemier såsom tuberkolose, ebola, sars og mers, der tidligere har ramt Sydkorea hårdt. Under mers-udbruddet var han særlig rådgiver for den sydkoreanske premierminister.

Gennem det har Sydkorea gjort sig en del erfaringer i, hvordan man bekæmper virusser. Eller i hvert fald standser smittespredningen.

For mens Kim Woo-joo anerkender, at coronavirus og følgesygdommen covid-19 er ganske anderledes end tidligere virusser, så har man altså i Sydkorea haft succes med at holde dødstallet og smittetallet nede i meget lavere procenter end i mange vestlige lande.

Han ser, at Danmark har et stort problem, når det kommer til at standse smittespredningen. Manglen på masker i det offentlige billede.

I Sydkorea er det almindeligt at bære maske i øjeblikket for at forhindre spredning af coronavirus. Foto: SAM YEH Vis mere I Sydkorea er det almindeligt at bære maske i øjeblikket for at forhindre spredning af coronavirus. Foto: SAM YEH

For mens man i hans optik gør det rigtigt med ikke at arbejde hen mod flokimmunitet, forstår han ikke, hvorfor ikke alle vestlige lande anbefaler at bruge masker.

»Danmark oplevede heller ikke sars-epidemien i 2003 eller mers-udbruddet i 2012. For 20 år siden i Sydkorea anbefalede myndighederne heller ikke brugen af masker i befolkningen. Mange lande her i Asien lærte lektien i 2003. I lande som Hongkong, Taiwan og Singapore har man siden anbefalet brugen af masker,« siger Kim Woo-joo til Weekendavisen.

Han anbefaler desuden at kigge især Taiwan og Singapore endnu mere over skulderen, da de, i hans optik, gør et endnu bedre stykke arbejde, end de gør i Sydkorea.

I Taiwan og Singapore bor der henholdsvis knap 24 millioner og godt 5,6 millioner mennesker. I Taiwan er fem døde med coronavirus, mens der er seks døde med coronavirus i Singapore ifølge Johns Hopkins University.