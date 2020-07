Corona-epidemien er ved at vælte store dele af USA omkuld.

Men trods det må de i forvejen desperat kæmpende sundhedsmyndigheder bruge kræfter på også at få borgere til at samarbejde i forsøget på at få den dødelige virus inddæmmet.

Seneste skandale-eksempel er fra byen Middletown i delstaten New Jersey, hvor 20 teenagere 11. juli slog sig løs ved en drukfest.

Efterfølgende er det blevet konstateret, at en eller flere af festdeltagerne har været smittet med coronavirus.

Men nu nægter forældrene, der stod for festen, at udlevere navnene på teenagerne til sundhedsmyndighederne.

Årsagen er angiveligt, at det i New Jersey er ulovligt for teenagere at købe og indtage alkohol. Derfor er forældrene bange for repressalier.

Myndighederne går nu ud og nærmest tigger forældrene om at åbne munden:

»Vi bliver ved og ved med at bede de her forældre (om navnene, red.) om de studerende, der måske har deltaget i det. Og vi siger til dem, at de ikke vil komme i problemer, hvis de fortæller det,« siger Tony Perry, borgmester i Middletown, til ABC News.

»Hvis vi kan få kontaktoplysningerne, vil vi være i stand til at gå videre og kontakte dem, der måske er blevet udsat for coronavirus,« fortsætter han.

New Jerseys guvernør, Phil Murphy, udtrykker sin bekymring over for radiostationen WBCS Radio. Og han appellerer kraftigt til, at forældrene kommer til fornuft:

»Jeg er ikke vild med, at 15-årige drikker alkohol. Vær venlig at overholde loven. Men på den anden side er det her altså ikke en heksejagt,« siger han og sigter til, at formålet her og nu er at få inddæmmet coronavirus.

Han frygter, at det risikerer at stikke helt af i den nordøstlige delstat, der ligger lige op ad New York City, hvis forældrene ikke vil samarbejde.

Tidligere i juli tog sundhedsmyndighederne i Rockland County i staten New York langt mere håndfaste metoder i brug, da de stod i samme situation.

Her nægtede en gruppe forældre at afsløre navnene på deltagerne i en fest, hvor ikke færre end 100 unge var gået til den.

I det tilfælde stillede de lokale embedsfolk med en stævning og truede med bøder på 2.000 dollar svarende til cirka 13.000 danske kroner, hvis de ikke fik munden på gled.

Truslen hjalp prompte.

Nu overvejer myndighederne i New Jersey, om de skal bruge samme metode.

USA er det land i verden, der har suverænt flest registrerede tilfælde af coronavirus.

Indtil nu er næsten 145.000 mennesker døde med covid-19 i landet, som amerikanerne selv ynder at kalde 'Guds eget land'.