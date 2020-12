Selv i Flensborg forstår man det ikke.

»Det er et mysterium. Vi undrer os selv,« siger chefredaktør for Flensborg Avis, Jørgen Møllekær.

Berlingske har ringet ham op for at høre, hvad det er, der foregår i byen. På den gode måde.

For mens størstedelen af Tyskland er hårdt ramt af en (igen) galopperende coronavirus, er man i store træk gået næsten helt fri i den nordtyske by, der for danskere mest af alt forbindes med grænsehandel.

Her har der ifølge Berlingske været 16 smittede på syv dage, og kun 336 personer i byen er testet positive siden marts. Og godt nok oplevede Flensborg i fredags et coronarelateret dødsfald, men det var det kun fjerde siden foråret.

Ifølge chefredaktøren er det også noget, som myndighederne nu er begyndte at gisne om, hvad der sker i Flensborg, der har 90.000 indbyggere.

»Det er jo logisk at pege på, at vi ikke har så store byområder. Vi er, hvad man vil kalde et landligt område, men logikken halter, fordi andre lignende områder er ramt i Tyskland. Og Flensborg by er også større end danske byer som Esbjerg og Kolding. Vi skal helt op til Aarhus og Odense for at finde lignende byområder,« siger Jørgen Møllekær til Berlingske.

Han skyder på, at en årsag kunne være den lukkede grænse, der helt har stoppet for besøgende fra Danmark. Og omvendt. For måske indbyggerne i Flensborg holder sig mere hjemme end folk, der »både kan køre til højre og venstre samt op og ned«.

Også restauranter og overnatningsmuligheder holder lukket i byen, men sådan er det jo også i resten i Tyskland.

Og faktisk har delstaten Slesvig-Holsten, hvor Flensborg ligger, faktisk færre restriktioner end resten af landet, på grund af den lave smitte. Her må 10 personer eksempelvis stadig mødes, mens det kun er det halve andre steder.

Men indtil videre er der er ikke rigtigt en forklaring på de lave smittetal. For ja, det er et mysterium.