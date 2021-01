Royal London Hospital i den engelske hovedstad er i »katastrofetilstand«.

»Vi yder ikke længere en høj standard af kritisk behandling, fordi vi ikke er i stand til det,« lyder det i et brev til alle ansatte.

ITV News er i besiddelse af beskeden, som blev sendt ud i en mail omkring nytår. Du kan se brevet nederst i artiklen

Royal London Hospital, der er tæt på 300 år gammelt, er i forvejen et af de travleste hospitaler i England, men den høje mængde af coronasyge patienter i landet har altså sendt det hæderkronede hospital i knæ. Andre medier har i de seneste dage desuden beskrevet, hvordan patienter må vente op til 24 timer på en seng, mens andre har valgt at tage en taxa for at undgå de lange køer af ventende ambulancer udenfor. Følg B.T.s blog om corona her

I brevet fra ledelsen fremgår det videre om den øjeblikkelige situation:

»Det er langt fra ideelt, men det er sådan tingene er, og det er sådan, det kan være lige nu.«

Her står der også, at samtlige hospitaler i den nordøstlige del af London kæmper en hård kamp i øjeblikket. Både med mangel på ilt til patienterne og med mangel på personale. Der står også, at Royal London Hospital faktisk på nogle områder har klaret sig bedre end mange af de andre hospitaler.

Julia Grace Patterson, der er grundlægger af organisationen EveryDoctorUK kalder på Twitter oplysningerne for »chokerende«.

Efter at brevet er kommet frem i offentligheden har professor Alistair Chesse fra Royal London Hospital-ledelsen sagt til Evening Standard, at coronapresset har medført store interne ændringer i procedurerne:

»Men på trods af det giver vores dedikerede personale stadig behandling af høj kvalitet til alle, der har behov for det, takket være dedikation og evner.«

Her kan du se brevet til medarbejderne på Royal London Hospital: