Fra på lørdag lukker Frankrig ned for tredje gang under corona-pandemien.

Denne gang er det ikke 'bare' Paris og enkelte andre hårdt ramte regioner, der bliver underlagt ekstremt strenge krav, som det har været de seneste to uger.

Fra nu gælder det alle afkroge af det store land, som er EUs næststørste.

»Vi kan risikere at miste kontrollen med pandemien, hvis vi ikke handler nu,« siger præsident Emmanuel Macron, som sent onsdag aften tonede frem på tv-skærmene og talte til det franske folk.

Børnehaver og skoler skal lukke ned i tre uger. Eleverne vil blive undervist hjemmefra fra næste uge, og derefter har de to ugers ferie.

»Jeg ved, at jeg beder jer om meget. Men vi ville ikke gøre det, hvis det ikke var absolut nødvendigt,« siger præsident Macron med direkte adresse til de franske forældre.

Det bliver en dyr omgang for Frankrig at lukke ned endnu en gang.

For samtidig med, at daginstitutioner og skoler lukker, skal også 150.000 virksomheder landet over stoppe produktionen fra lørdag og ligge stille i de kommende fire uger.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Frankrigs finansministerium beregnet, at den midlertidige nedlukning kommer til at koste landet 11 milliarder euro om måneden.

Det svarer til mere end 80 milliarder danske kroner.

Frankrig, som har over 67 millioner indbyggere, er hårdt ramt af coronaens tredje bølge.

I øjeblikket bliver der hver dag testet flere end 40.000 personer positive for corona, og tallet for dødsofre nærmer sig faretruende milepælen 100.000 mennesker.

I de hårdest ramte områder vil der de kommende fire uger gælde et generelt udgangsforbud mellem klokken 19 og klokken 06 i forsøget på at standse smittespredningen, som netop nu lægger et meget stort pres på hospitalsvæsenet.

Der er i øjeblikket flere end 5.000 patienter indlagt med covid-19 på franske hospitaler.

Hidtil er 4,7 millioner franskmænd registreret smittet med coronavirus.

Skærtorsdag nåede dødstallet i Frankrig op på 95.798.