Chefen for Den Europæiske Centralbank anbefalede tirsdag fælles gældsudstedelse på møde mellem eurolande.

Ni eurolande appellerer før et EU-topmøde på video torsdag til, at eurolandene sammen udsteder statsobligationer for at finansiere krisepakker i de corona-ramte lande.

Det skriver Italien og Frankrig og syv andre lande i et brev til EU-præsident Charles Michel. Nyhedsbureauet Reuters har set brevet.

En fælles udstedelse af gæld vil betyde, at landene, der økonomisk står helt forskelligt, kommer til at hæfte for hinandens gæld. Den tanke er normalt vældig upopulær i lande som Tyskland og Holland.

Eurolandene holdt møde tirsdag aften. Her blev idéen også vendt. Chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde, anbefalede ifølge diplomatiske kilder på mødet at gøre netop dette.

Landene formåede dog tirsdag ikke at nå til enighed om nye tiltag.

Det ventes, at EU's stats- og regeringschefer skal diskutere sagen torsdag. Det er i den sammenhæng, at brevet fra de ni lande skal læses.

De øvrige syv lande, der har underskrevet brevet til Michel, er Grækenland, Spanien, Portugal, Belgien, Luxembourg, Slovenien og Irland.

- Vi er nødt til at arbejde på en fælles gældsordning, der skal udstedes af en europæisk institution, for at skaffe penge på markedet, hedder det i brevet.

Ordningen skal være tilstrækkelig omfattende og langvarig, fremfører de ni lande.

/ritzau/