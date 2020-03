Mens resten af verden hamstrer toiletpapir og sørger for, at der er nok pasta i køkkenskabet, gør den amerikanske befolkning sig klar til væbnet konflikt.

I USA hamstrer de våben og rigeligt af ammunition.

Ifølge avisen New York Times har den verdensomspændende coronavirus startet en sand storm på USAs mange våbenbutikker.

Og blandt de foretrukne varer er mindre håndvåben og semiautomatiske rifler af typen AR-15.

'Paranoiaen ligger lige under overfladen,« siger tv-vært og journalist Joe Scarborough om det stigende amerikanske våbensalg.

»Når alting lukker på grund af coronavirussen, så forsvinder folks sans for lovlydighed også. Det er ligesom en zombiefilm,« siger Daniel Hill fra staten South Carolina til New York Times.

Ifølge New York Times har Daniel Hill aldrig før ejet et våben. Men af frygt for coronavirussen er førstegangskøberen fra South Carolina nu ejer af en 9-millimeter pistol af mærket Taurus og en AR-15, den type semiautomatisk riffel, der blandt andet blev brugt ved skolemassakrer i Parkland, Florida og Sandy Hook i Connecticut.

Ifølge avisen er det landsdækkende amerikanske våbensalg allerede i de to seneste uger steget med mindst 50 procent.

Og ligesom Daniel Hill er mange førstegangskøbere.

Der er angiveligt 400 millioner skydevåben i omløb i USA. I forbindelse med coronavirussen stiger våbensalget i USA igen.

»Det her er en ekstraordinær situation. Ingen har nogensinde set noget lignende. Og ingen ved, hvad der sker i morgen,« siger Eric Westerwill, der bestyrer våbenbutikken Guns Galore i Lincoln, Illinois til avisen Chicago Tribune.

Under Donald Trumps regering er våbensalget i USA ellers faldet betydeligt.

Ifølge foreningen Sandy Hook Promise skyldes dét, at de mange Trump-vælgere, der også er våbenfans, ikke føler, at de har brug for flere pistoler og geværer med våbenvenlige Donald Trump i Det Hvide Hus.

Men nu er Donald Trumps regeringsperiode ved at være slut. Og bekymringen blandt USAs våbenejere steg igen, da den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden i sidste uge blev filmet under en ophidset snak med en entusiastisk våbenejer.

Dordon Brack aims a semi-automatic AR-15 that is for sale at Good Guys Guns & Range in Orem, Utah.

»Du vil tage vores våben fra os,« sagde vælgeren vredt til Joe Biden.

Og den forhenværende vicepræsident svarede lidt abrupt:

»Det er noget bullshit'.

»Paranoiaen ligger lige under overfladen. Der skal ikke meget til for at få den til at blomstre op. Og så hamstrer amerikanerne våben,« siger Joe Scarborough​ fra tv-kanalen MSNBC.