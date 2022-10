Lyt til artiklen

Corona er måske ikke det, der bliver tænkt mest over herhjemme. Men andre steder fylder virussen stadig en del.

Eksempelvis i Kina, hvor præsident Xi Jinping ingen chancer tager og indfører skrappe restriktioner for at inddæmme et smitteudbrud i landets hovedstad, Beijing.

Det skriver The Guardian.

Ifølge avisen har myndighederne torsdag registreret 18 nye tilfælde. Det samlede smittetal for de seneste ti dage er dermed på 197.

I 10-dage-perioden før var det samlede smittetal 148, hvilket får myndighederne til at se med alvor på situationen og indføre yderligere restriktioner.

Sundhedsmyndighederne opfordrer nu til, at særligt sårbare skal testes i højere grad. Det samme gælder for dem, der befinder sig på steder, hvor mange mennesker er samlet.

Eksempelvis i supermarkedet og fitnesscentre.

Og endelig er nogle beboere i særlige områder sat i tre dages lockdown, hvilket kan forlænges, hvis yderligere infektioner dukker op.

Selvom 197 smittetilfælde på ti dage ikke synes af meget, så hænger det sammen med, at Kina har indført en nul-corona-strategi, hvis formål er at holde corona helt ude af Kina.

Derudover hænger de røde alarmklokker hos myndighederne også sammen med, at Beijing inden længe skal være vært for det kommunistiske partis kongres, der afholdes hvert femte år.

Her deltager præsident Xi Jinping også.

Danmark havde til sammenligning 1.444 nye smittede onsdag.