En kvindelig læge fra storbyen Wuhan meldes savnet, efter hun offentligt kritiserede de kinesiske myndigheder.

Kvinden hedder Ai Fen.

Det rapporterer tv-programmet 60 Minutes Australia.

For to uger siden lod doktor Ai Fen sig interviewe til det kinesiske magasin, Runwu.

Just two weeks ago the head of Emergency at Wuhan Central hospital went public, saying authorities had stopped her and her colleagues from warning the world. She has now disappeared, her whereabouts unknown. #60Mins pic.twitter.com/3Jt2qbLKUb — 60 Minutes Australia (@60Mins) March 29, 2020

Her kritiserede hun kraftigt de kinesiske myndigheder for deres håndtering af den aktuelle og kritiske coronavirus.

Ai Fen, der arbejder som leder af akutafdelingen på Wuhan Central Hospital, sagde i interviewet, at hun i december sidste år forsøgte at alarmere myndighederne om, at en virus - som mindede om Sars - spredte sig i Wuhan, og at hun delte beskeden online.

Ifølge Ai Fen fik hun dog ikke den respons, hun hverken søgte eller håbede. I stedet fik hun en reprimande for at sprede rygter og blev forbudt af myndighederne at tale med nogen om situationen. Ai Fen erfarede også, hvordan hospitalet ændrede en række testresultater for at dække over coronavirussen.

I interviewet med Runwu sagde hun også, at hvis hun havde vidst, hvordan coronavirussen ville udvikle sig, havde hun råbt højt - uanset hvad.

Og nu - to uger efter interviewet - er Ai Fen ikke set siden, og det frygtes, at hun bliver tilbageholdt et ukendt sted på baggrund af interviewet, skriver 60 Minutes Australia og flere internationale medier.

Ai Fen er én af de i alt otte læger, der sammen forsøgte at råbe op og gøre omverdenen opmærksomme på den alvorlige virus.

Én af de andre, som forsøgte det samme, var lægen Li Wenliang, der præcis som Ai Fen på det kraftigste blev forbudt at advare omverdenen tilbage i december. På tragisk vis døde han i begyndelsen af februar.

»Reprimanden af doktor Li vil for altid være en skamplet på Kinas historie. Doktor Li advarede offentligheden med livet som pris. Wuhans politi har stadig ikke tilbagekaldt reprimanden, selv efter hans død, skrev en Weibo-bruger ifølge South China Morning Post.