17.500 israelske elever kommer ikke på planlagte rejser fra Israel til nazisternes kz-lejre grundet krise.

På grund af coronakrisen har Israel i år opgivet at gennemføre statsligt organiserede rejser fra israelske skoler til nazisternes døds- og koncentrationslejre i Europa.

I en erklæring fra undervisningsministeriet i Jerusalem mandag hedder det, at planlagte ekskursioner til nazisternes lejre i Polen i oktober og november ikke vil blive gennemført på grund af et stigende antal tilfælde af Covid-19 blandt skoleelever.

Mange af nazisternes lejre blev opført i det tyskbesatte Polen, og mange israelske skoler arrangerer årligt rejser til lejrene.

Over 17.500 elever i gymnasieklasser skulle have været med på de planlagte rejser til Polen i oktober og november.

- De gældende restriktioner og ventede indgreb i forbindelse med fly, hoteller og busrejser gør det umuligt at gennemføre disse rejser som planlagt, hedder det.

I Israel er der registreret færre end 18.000 tilfælde af Covid-19, siden det nye virus nåede landet i februar. 15.102 er kommet sig over sygdommen. 298 er døde med coronavirus.

Men 127 ud af 25.200 skoler og børnehaver, som blev genåbnet for et par uger siden, har været nødt til at lukke igen, efter at over 350 elever og lærere er blevet smittet.

Da koncentrationslejren Auschwitz i det tyskbesatte Polen blev befriet i januar 1945 af russerne, begyndte det for alvor at gå op for verden, at nazisterne havde begået massedrab på jøder.

Seks millioner jøder blev dræbt af nazisterne, der var ved magten i Tyskland fra 1933 til 1945.

/ritzau/dpa