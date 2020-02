Moren til den afdøde læge Li Wenliang kræver en forklaring på, hvorfor myndighederne behandlede hendes søn, som de gjorde.

»Vi bliver ikke okay, hvis ikke de giver os en forklaring,« siger lægens mor i en video, der er udsendt på Pear Video.

Li Wenliang er blevet en national helt og et ikon på Kinas manglende ytringsfrihed, efter han som den første fortalte verden om udbrud af Corona-virus.

I et lukket forum på internettet fortalte han 30. jaunar sine personlige kammerater fra medicinstudiet, at syv tilfælde af sars var blevet konstateret på Wuhans hospitaler. Han skrev, at patienterne havde udiagnosticerede luftvejsinflamationer og at udbruddet kunne spores til et lokalt madmarked. Senere tilføjede han, at der ikke var tale om sars, men om corona.

Li Wenliang. Foto: LI WENLIANG

Beskeden blev screendumbet og delt på internettet, og inden længe måtte Li Wenliang stå skoleret på den lokale politistation. Der blev han tvunget til at skrive under på, at han ikke ville sprede falske nyheder, hvorefter de lod ham gå.

Men der var ikke tale om fake news. I skrivende stund har Corona-virus taget livet af 813 personer, og en af dem er Li Wenliang.

Efter sin tur på politistationen vendte han tilbage til Wuhan Hospitalet, hvor han tog kampen op med den smitsomme virus. På ukendt vis blev han selv smittet og 7. februar afgik han ved døden.

Trods det ubærlige tab, har Li's mor forståelse for sønnens beslutning om at tage tilbage til den front, hvor kampen mod Corona kæmpes.

Blomster foran Wuhan Central Hospital til minde om lægen Li Wenliang, der slog alarm om coronavirus. Foto: STR

»Vi lod ham selvfølgelig tage tilbage til frontlinjen. Det var hans ønske, og det må familien bakke op om, eftersom udbruddet i Wuhan er altødelæggende, og han var læge,« siger hun.

Moren fortæller, at hendes søn var en meget dedikeret og pligtopfyldende læge, der gik højt op i sine kollegers ve og vel.

Han tog ofte ekstra vagter, hvis der var en læge, som havde brug for at holde fri.

Li’s død har sendt bølger af vrede og sorg gennem den kinesiske offentlighed, og har affødt et krav om at kommunistpartiet sender en delegation fra partiets disciplinære vagthund til Wuhan for at undersøge sagen.