Eurozonen har fået et alvorligt slag i 2020, og det er særligt servicesektoren, som er ramt.

Økonomierne i Europa blev i 2020 sendt på historisk nedtur, bekræfter de første årstal fra Eurostat tirsdag.

For EU faldt bruttonationalproduktet (bnp), som er et udtryk for værdien af et lands eller områdes årlige produktion, med 6,4 procent i 2020, mens hele verden blev lammet af coronavirus.

For eurozonen er faldet på 6,8 procent. Det er det største fald, som eurolandene har oplevet til dato.

- Det er den dybeste økonomiske krise i EU's historie. Europa har været utrolig hårdt ramt af corona, og de europæiske lande er også blandt dem, der har fået de største økonomiske tæv i 2020, siger cheføkonom i Dansk Industri (DI) Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

Det er særligt Italien, Spanien og Frankrig, som har lidt - og fortsat lider.

Eurostat har tirsdag bragt tal for fjerde kvartal af 2020 og udsendt de første tal for hele 2020.

Den samlede økonomi i EU skrumpede sidste år med 0,5 procent. Indtil videre ser det skidt ud også i 2021, da Europa fortsat er lukket ned - af frygt for mere smitsomme mutationer af virus.

- Selv om vi er i gang med at vaccinere, så er smitten høj, og mange lande er lukket kraftigt ned. Vi håber på en økonomisk opblomstring hen over foråret, i takt med at vi forhåbentlig kan åbne meget mere op igen, siger Allan Sørensen.

Udviklingen i fjerde kvartal var bedre, end analytikerne havde ventet. Men det ændrer ifølge chefstrateg i Nykredit Frederik Engholm ikke ved, at man forventer tilbagegang i første kvartal.

- De hårdere restriktioner i december, januar og muligvis februar vil sætte sit aftryk i første kvartal. Vi fastholder derfor forventningen om, at eurozonen kommer til at se en nedgang i aktiviteten i årets første kvartal, siger han.

Økonom ved Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad hæfter sig ved, at tallene viser, hvordan sektorer er ramt forskelligt af den økonomiske krise.

Særligt servicesektoren har fået et alvorligt slag på grund af restriktionerne. Men vaccinerne, som aktuelt rulles ud over hele EU, giver håb.

- Der er ingen tvivl om, at eurozonen stadig står i en svær økonomisk tid, men der er lys for enden af tunnelen. EU-Kommissionen kæmper en brav kamp for at skaffe de nødvendige vacciner, og det er vores forventning, at man nok skal komme i mål, siger han i en skriftlig udtalelse.

/ritzau/