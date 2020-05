24 år efter han blev dræbt i en kugleregn på Las Vegas Boulevard, søger raplegenden Tupac Shakur nu tilsyneladende om arbejdsløshedsunderstøttelse i den amerikanske stat Kentucky.

Dette skrupforvirrede scenarie udløste mandag en kæmpe skideballe fra Kentuckys guvernør Andy Beshear, der selvfølgelig mente, at det hele var en dårlig vittighed.

»Det er den slags selvisk og ulovlig opførsel, der ødelægger tingene for andre. Du synes måske, det er sjovt. Men tusinder andre Kentucky-borgere får deres livsvigtige hjælp forsinket på grund af din selviskhed.«

Sådan sagde guvernør Beshear under en pressekonference mandag. Skideballen var rettet til den 'svindler', der havde haft den frækhed at kalde sig 'Tupac Shakur'.

Tupac hyldes ved den årlige fest i Rock & Roll Hall of Fame – 2017. Foto: LUCAS JACKSON - Reuters

I starten og midten af 1990'erne var Tupac Shakur én af verdens største stjerner. Både som musiker og skuespiller hittede han over hele verden. Og kvindelige superstjerner som Janet Jackson og Madonna stod i kø for at få en Tupac-date.

Kvinderne faldt i svime over den flotte fyr. Og mange af disse kvindelige fans opkaldte derfor deres drengebørn efter superstjernen, hvis mord stadig ikke er blevet opklaret.

Her ligger forklaringen på mysteriet i Kentucky dog næppe.

Tupac Malik Shakur er nemlig 46 år. Han blev således døbt 20 år før rapperens gennembrud i 90'erne. Før coronakrisen arbejdede Kentuckys Tupac som kok i restauranten Alfalfa's i delstatshovedstaden Lexington.

Kentuckys guvernør Andy Beshea. Foto: John Sommers II

Som 26 millioner andre amerikanere mistede Tupac Malik Shakur ifølge avisen Lexington Herald-Ledger sit job under corona-epidemien, der alene i USA har kostet over 57.000 menneskeliv.

Ifølge avisen undrede Tupac Shakur sig over, at hans ansøgning om arbejdsløshedsunderstøttelse var så svær at få igennem. Og hans undren blev selvfølgelig ikke mindre, da han i mandags tændte for fjernsynet og her fik skældud af selveste guvernør Andy Beshear.

»Jeg blev både såret og chokeret. Ligesom alle andre har jeg svært ved at betale mine regninger. Og jeg forsøgte bestemt ikke at snyde nogen,« sagde Tupac Malik Shakur, der til daglig blot kaldes 'Malik'.

Det var avisen Lexington Herald-Ledger, der mandag aften måtte informere guvernøren om dennes pinlige fejltagelse.

Rapperen Tupac Shakur ved MTV Music Video Awards i 1996. Senere samme år blev han dræbt i Las Vegas. Foto: MIKE SEGAR

Tirsdag tonede Andy Beshear igen frem på tv-skærmen i Kentucky. Og denne gang var tonen en helt anden – ydmyg og ikke så lidt flov.

»Jeg vil gerne sige undskyld til Tupac Shakur. Jeg har allerede ringet til ham for at sige undskyld. Det hele er min fejl. Og jeg skammer mig over at have såret ham,« sagde guvernøren med øjnene rettet direkte ind i kameraet.

Tidligt tirsdag morgen blev Tupacs ansøgning om arbejdsløshedsunderstøttelse behandlet. Og pengene vil ifølge Lexington Harald-Ledge blive udbetalt før ugens slutning.