I marts holder Berlinalen et onlinearrangement for industrien og håber at kunne vise film for publikum i juni.

Filmfestivalen i Berlin, der skulle have fundet sted i februar, bliver udskudt på grund af coronaudbruddet.

I stedet finder den sted over to omgange i marts og juni.

Det meddeler festivalledelsen fredag i en pressemeddelelse.

- Der er et stort ønske om at mødes ansigt til ansigt. Den nuværende situation tillader ikke en fysisk festival i februar, men på samme tid er det vigtigt at tilbyde filmindustrien et marked, siger Berlinalens direktør, Mariette Rissenbeek.

I begyndelsen af marts bliver der holdt et arrangement på nettet for filmindustrien.

I juni 2021 håber Berlinalens ledelse at kunne vise film for publikum igen. Det bliver efter planen både i biografer og ved visninger under åben himmel.

- Med ændringen i festivalformatet i 2021 har vi chancen for at beskytte alle gæsters helbred og støtte en genstart af biografindustrien, siger Rissenbeek.

- Med sommerarrangementet vil vi holde filmfestival og tilbyde Berlinalens publikum den længe ventede fælles oplevelse med film og kultur.

Programmet vil blive præsenteret i februar, hedder det i meddelelsen.

Berlinalen er - sammen med Cannes og Venedig - en af de tre store filmfestivaler i Europa.

/ritzau/dpa