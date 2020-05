I alt 33.186 mennesker er døde i Storbritannien med coronavirus, meddeler de britiske myndigheder.

I alt 33.186 mennesker, som var testet positiv for det nye coronavirus, er døde i Storbritannien, viser officielle tal onsdag.

Det er en stigning på 494 over et døgn, oplyser sundhedsministeriet i London.

Hvis der medregnes dødstilfælde, som menes at være coronarelaterede, men som ikke er bekræftet, lyder dødstallet i landet på over 40.000.

Storbritannien har fulgt Frankrig, Italien og Spanien ved at lempe en del af de restriktioner, der er blevet indført for at begrænse smittespredning. Men det gælder dog kun i England, hvor folk har fået mere frihed til at forlade deres hjem og vende tilbage til deres arbejde, hvis de ikke kan arbejde hjemmefra.

Man kan motionere så meget man vil og mødes med en bekendt uden for.

Storbritannien har haft de fleste dødsfald i Europa under pandemien. Blandt de døde er 275 ansatte på hospitaler og på plejehjem.

Det britiske samfund blev lukket ned den 23. marts.

/ritzau/Reuters