»Jeg kan hverken beskytte mig selv eller mine patienter.«

Ordene kommer fra Faezah A. Bux, der er anæstesilæge i Danville i den amerikanske delstat Kentucky.

Over hele USA har læger, sygeplejersker og andre i sundhedsvæsenet over de seneste uger oplevet en stigende mangel på kritisk udstyr i kampen mod coronavirus.

Flere steder i landet er sygehuse, lægeklinikker og privatpraktiserende læger desperat begyndt at kunne se, hvordan livsvigtige hjælpemidler som masker, respiratorer og handsker er begyndt at blive umulige at få fat i.

Afdøde bliver fjernet fra et hospital i New York-bydelen Brooklyn af sundhedshedspersonale. Coronavirus har ramt byen hårdt. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Afdøde bliver fjernet fra et hospital i New York-bydelen Brooklyn af sundhedshedspersonale. Coronavirus har ramt byen hårdt. Foto: ANGELA WEISS

Lagrene svinder ind.

Doktor Faezah A. Bux fortæller til New York Times, hvordan det har været nødvendigt at intubere adskillige ældre patienter uden maske eller beskyttelse for øjnene. Derved øges risikoen for at sprede coronavirus markant. Liv kan gå tabt.

Og det er ikke kun i Danville, Kentucky, problemerne hober sig op, mens udstyrsmængden går den anden vej.

I Californien frygter man at løbe tør snart. Og som en læge i Fresno siger til avisen:

»Vi er i en krig uden ammunition.«

I Minnesota overvejer lægeklinikker at lukke helt ned. I Los Angeles modtager læger udstyr, der har overskredet udløbsdatoen. I St. Louis bruger læger masker, der ikke sidder tæt nok under operationer. I delstaten Washington tæller man dagene, inden man løber tør for livsnødvendigt udstyr. Og i Alabama genbruger man masker for ikke at løbe tør.

Situationen i USA kunne minde om et system på randen af sammenbrud. Alt dette finder sted uger inden de lokale myndigheder forventer, udbruddet med coronavirus vil toppe.

Allerede nu er tallene af smittede og døde med coronavirus eksploderet. Mere end 240.000 er konstateret smittede. Og over 6.000 har mistet livet. Og når du læser den her artikel, er de tal allerede forældede.

Øde gader i hovedstaden Washington D.C. Coronavirusudbruddet har stor indvirkning på det amerikanske samfund. Foto: ERIC BARADAT Vis mere Øde gader i hovedstaden Washington D.C. Coronavirusudbruddet har stor indvirkning på det amerikanske samfund. Foto: ERIC BARADAT

Delstaterne er i en kamp for at undgå, at deres sundhedssystemer kollapser, som man har set det i Italien og Spanien med hobevis af døde og apokalyptiske scener som konsekvens.

Kampen for at få de livsvigtige hjælpemidler som masker, handsker og respiratorer er benhård. Så hård, at de forskellige delstater ligger i intern budkrig. En budkrig, der kan vise sig at få dødelige konsekvenser.

Det er blevet et faktum, efter præsident Donald Trump på et pressemøde for få dage siden kunne fortælle, at den mængde hjælpemidler, man har i reserve, så småt er ved at være sluppet op.

I New York, der i disse dage fungerer som USAs absolutte centrum for antal smittede, har guvernør Andrew Cuomo været ude og sætte ord på den desperation, som er ved at brede sig i de forskellige delstater.

»Vi har bogstaveligt talt virksomheder, der ringer og siger, 'Nu skal du høre, Californien har lige overbudt jer'. Det er lige som at være på eBay og byde på respiratorer med 50 andre delstater,« sagde Cuomo med henvisning til den kendte auktionsside.

Nok kan Cuomos udtalelser få folk til at trække på smilebåndet, men det er dødelig alvor.

Hans delstat New York er med længder den stat, som har flest tilfælde af covid-19.

Mere end 80.000 i delstaten New York har fået konstateret covid-19. Og omkring 2.000 har mistet livet. De tal stiger hele tiden og forventes først at toppe om flere uger.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo er en af dem, der er kritisk over præsident Trumps håndtering af coronakrisen i USA. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere New Yorks guvernør Andrew Cuomo er en af dem, der er kritisk over præsident Trumps håndtering af coronakrisen i USA. Foto: CARLO ALLEGRI

Kritikken har været hård mod præsident Donald Trump, der længe ikke valgte at anerkende den potentielle krise, USA stod over for med spredningen af coronavirus.

I en række delstater føler guvernører sig ladt alene i kampen.

Den republikanske guvernør i Maryland, Larry Hogan, sagde tidligere på ugen i et interview med NPR, at hans stat 'fløj i blinde' i kampen mod coronavirus, mens den demokratiske guvernør i Connecticut, Ned Lamont, beskrev hele situationen som 'foruroligende'.

»Vi er helt alene,« lød det fra guvernøren til New York Times.

Præsident Trump har opfordret de individuelle delstater til selv at købe værnemidler og respiratorer, hvilket betyder en budkrig mellem staterne. Foto: KEVIN DIETSCH Vis mere Præsident Trump har opfordret de individuelle delstater til selv at købe værnemidler og respiratorer, hvilket betyder en budkrig mellem staterne. Foto: KEVIN DIETSCH

De forskellige staters kapløb om de efterhånden svindende ressourcer blev for alvor sat i gang, da præsident Donald Trump på et pressemøde i den forgangne uge opfordrede delstaterne til selv at begynde at indkøbe masker, respiratorer, handsker med mere.

I en rapport fra Homeland Security har man siden kunnet læse, at delstaterne kæmper for at købe værnemidler i en 'løbsk global markedsplads, hvor priserne og profitten er ude af kontrol'.

Tilbage i Danville, Kentucky står doktor Faezah A. Bux og hendes patienter tilbage som de helt store tabere:

»Der er absolut ingen måde, jeg kan beskytte mig selv på,« siger hun.