Herhjemme er vi blevet vant til at blive testet for corona gennem hals og næse. Nu har Kina taget skridtet videre og tester analt, kan The Washington Post fortælle.

Ja, du læste rigtigt. Bor du i Kina og er i højrisikogruppen for at få corona, kan du muligvis forvente at skulle testes i nedre fordøjelseskanal.

Man mener, at det vil give et mere præcist testsvar, skriver mediet. Dog sår Statens Serum Institut tvivl om, hvorvidt det er sandt.

»Hos SSI kan vi oplyse, at vi ikke ved om historien er korrekt. Og vi kender ikke til planer for at lave rektale undersøgelser i forbindelse med covid-19,« skriver instituttet i en mail til B.T.

På trods af tvivlen fra myndighederne i Danmark, så kunne også de kinesiske statsmedier melde ud, at man bruger de anale teste, dog gør man det kun i få byer med højrisikogrupper. Her er der tale om Beijing og Qingdao, hvor internationale ankomster er forpligtet til at gennemgå sådan en test, inden karantæneperioderne afsluttes.

Begrundelsen for, at analteste er mere præcise, lyder således:

»Metoden kan øge påvisningshastigheden for inficerede mennesker, da spor af virussen er længere tid i anus end i luftvejene,« fortæller Li Tongzeng, en overlæge fra Beijengs Youan-hospital, til CCTV.

På sociale medier i Kina tyder det på, at det The Washington Post skriver kan være sandt. Her mener flere, at det er gået for vidt.

I en undersøgelse på den kinesiske social medieplatform Weibo viste en afstemning, at 80 procent af de adspurgte ikke kan acceptere den anale metode. Her er nogle af de reaktioner, som kineserne har skrevet på Weibo:

»Lav skade, men ekstrem ydmygelse.«

»Jeg har fået lavet to analpindeteste, og begge gange fik jeg også taget en test i halsen. Jeg var så bange for, at sygeplejersken glemte at bruge en ny vatpind.«

»Bare uendelig skam. Ingen andre følelser. Held og lykke.«