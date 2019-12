Labour-leder Jeremy Corbyn vil ikke stå i spidsen for partiet ved fremtidige valg efter et valgresultat, som han betegner som "skuffende".

Det siger han i en tale til sin valgkreds, Islington i London, natten til fredag.

Han vil dog lede partiet igennem en fase, hvor der vil være behov for refleksion, fortæller han.

Corbyn genvandt ganske vist sit sæde i Islington for tiende gang, men den lille sejr ændrer ikke ved det overordnede billede.

Prognoser peger på et knusende nederlag til Labour og Corbyn, mens Det Konservative Parti og premierminister Boris Johnson ligner klare vindere i det britiske parlamentsvalg.

»Jeg kommer ikke til at stå i spidsen for dette parti ved noget fremtidigt valg til Underhuset,« siger partiformanden for det gamle arbejderparti.

Corbyn beklager ifølge nyhedsbureauet Reuters samtidig, at så meget af valgkampen har handlet om brexit, da det har skabt en polariseret debat blandt de britiske vælgere.

»Det har helt åbenlyst været en meget skuffende nat for partiet. Men jeg vil gerne sige dette: I valgkampen har vi leveret et budskab om håb,« siger Corbyn.

Presset var i løbet af valgaftenen steget på Corbyn, mens flere Labour-medlemmer efter en nedslående valgstedsmåling og skuffende prognoser var begyndt at kræve hans afgang.

Blandt andre Ian Murray, partiets kandidat i Edinburgh, kom med en ganske kras kritik.

Han sagde, at partiet havde ignoreret vælgerne og dermed banet vejen for "den mest højreorienterede, konservative premierminister, som dette land længe har set".

Nogenlunde samtidig med Corbyns tale takkede Boris Johnson sin valgkreds, Uxbridge, hvor han var blevet genvalgt. Han konstaterede, at han nu har mandat til at få brexit gennemført.

/ritzau/