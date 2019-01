- Jeg håber, at parlamentet i aften stemmer denne aftale ned, siger labourleder.

Den britiske oppositionsleder, Jeremy Corbyn fra arbejderpartiet Labour, siger, at hvis brexit-aftalen bliver stemt ned senere tirsdag, så bør en genåbning af forhandlingerne om en aftale ikke udelukkes. Han siger, at de "kan ikke udelukkes".

- Aftalen kan genforhandles, hvis den forkastes, siger Corbyn.

- Jeg håber, at parlamentet i aften stemmer denne aftale ned, siger han under afslutningsdebatten om premierminister Theresa Mays aftale forud for en historisk afstemning om den.

May tog til genmæle over for Corbyn med udtalelser om, at hun mener, at parlamentarikerne "har en pligt til indfri det resultat", der blev udfaldet af EU-folkeafstemningen i 2016.

- Jeg mener, at vi har en pligt til at levere den britiske befolknings demokratiske beslutning, og hun advarede på ny om, at EU ikke vil tilbyde nogen "alternativ aftale."

- En stemme mod denne aftale er kun en stemme for usikkerhed, splittelse og en virkelig reel fare for ingen aftale, siger May med tilføjelsen:

Tiden er nu inde til, at alle vi i parlamentet træffer en beslutning.

Resultatet af afstemningen ventes ifølge AFP at foreligge omkring klokken 21.15 dansk tid.

I den endelige debat op til afstemningen, der begyndte tirsdag eftermiddag, var der ikke tegn på et nyt momentum eller stemningsskift.

/ritzau/Reuters