Klimastrategier og investeringer i "det globale syd" er blandt prioriteterne i en ny milliardfond.

Kun en dag efter at verdens lande blev enige om betingelserne for en fond til klimaskader, er flere penge på vej til klimaet.

Værtslandet for FN's klimatopmøde COP28, De Forenede Arabiske Emirater, har nemlig offentliggjort, at der etableres en ny klimafond på over 200 milliarder kroner.

Meldingen kommer fra præsident Mohammed bin Zayed al-Nahyan fredag.

Fonden har fået navnet Altérra og er på i alt 30 milliarder dollar svarende til godt og vel 205 milliarder kroner.

25 milliarder dollar skal gå til klimastrategier. 5 milliarder dollar går til at øge incitamenter til at investere i "det globale syd". Det meddeler COP28-formandskabet i en meddelelse.

Altérra er oprettet af selskabet Lunate. Det er et nyetableret investeringsselskab, der har værdier for over 50 milliarder dollar.

Lunate ejes af sin egen øverste ledelse samt selskabet Chimera Investment LLC, der er del af et forretningsimperium, som sheik Tahnoon bin Zayed al-Nahyan driver. Han er De Forenede Arabiske Emiraters nationale sikkerhedsrådgiver - og præsidentens bror.

Som en del af fonden afsættes 6,5 milliarder dollar i samarbejde med selskaberne BlackRock, Brookfield og TPG til klimadedikerede midler målrettet globale investeringer.

De Forenede Arabiske Emirater, der er på top-ti over verdens olieproducerende lande, har fået kritik for planer om fortsat olie- og gasproduktion.

Derfor har De Forenede Arabiske Emirater forsøgt at vise klimainitiativ, og det var også ventet, at landet ville komme med investeringer undervejs i klimatopmødet.

Aftalen om klimaskadefonden torsdag anses for at være en markant aftale tidligt på topmødet. Den skal betale for klimaskader i lande, som er ramt af klimaforandringer.

/ritzau/Reuters