Coop's schweiziske søsterkæde med samme navn er havnet i en bizar situation.

En ny bærepose med trekanter som mønster får så hård kritik, at butikskæden nu har lovet forbrugerne at man hurtigst muligt finder ud af, om mønsteret skal ændres.

Det skriver avisen 20 Minuten.

Og hvad er så årsagen til de schweiziske forbrugeres vrede? En del af de kommentarer, som avisen har samlet sammen, giver svaret:

'Hvorfor har Coop pædo-logoer?', 'Skandaløst', og 'Jeg har ikke lyst til at gå rundt i byen som kunde med sådan en pædotaske', lyder det blandt andet fra vrede kunder.

Ifølge mange er trekanstmønsteret identisk med det, som pædofile mænd bruger på internettet for at identificere hinanden i det skjulte. Den lille trekant i midten repræsentere en dreng, mens den store trekant repræsenterer en mand, mener de.

Den oplysning stammer angiveligt fra et lækket FBI-dokument, som havnede på Wikipedia i 2007. Men FBI har aldrig bekræftet, at de har rundsendt et sådant dokument, og derfor er det problematisk, at folk tror på det, siger en ekspert til 20 Minuten.

»Det finder jeg bekymrende,« siger Philip Jaffé, som er professor i børns rettigheder ved universitetet i Genève og medlem af FN-komiteen for børns rettigheder.

Han peger på, at coronaepidemien kan have en negativ effekt på befolkningens dømmekraft.

»I krisetider øges mistilliden til politik og institutioner, og folks paranoia øges,« siger professoren.

Coop har dog alligevel valgt at reagere på baggrund af de mange henvendelser fra kunder, som ikke bryder sig om mønsteret.

Coop har omkring 90.000 ansatte i Schweiz, skriver firmaet på sin hjemmeside. Mønsteret bruges så vidt vides ikke af Coop Danmark.