Da containerskibet »Even Given« sad fastklemt i Suez-kanalen fra 23.–29. marts, blev det til seks meget dyre dage for verdenshandlen. Nu kommer der en millard-regningen, men ingen er helt med på, hvem der skal betale.

Derfor har de egyptiske myndigheder valgt at tilbageholde det nu verdenskendte containerskib, som endelig havde udsigten til at kunne fortsætte sin rejse fra Kina til Rotterdam i Holland. Det skriver Berlingske og flere udenlandske medier.

Egypten vil nemlig gerne sikre sig, at de får den kompensation, de mener, de har ret til fra selve skibet – en milliard dollar eller 6,3 milliarder danske kroner.

Chefen for kanalmyndighederne har sågar advaret skibet om, at det ikke vil få tilladelse til at forlade Egypten, hvis sagen ender i retten.

Ifølge det statsejede nyhedsbureau Al-Ahram kræver kanalmyndighederne, at rederiet, det taiwanesiske ‘Evergreen’, som bestyrer containerskibet, betaler en erstatning på 14-15 milliarder dollar i erstatning for tabte indtægter og hjælp til at grave skibet fri.

Erstatningsbeløbet bliver vurderet ud fra værdien af selve skibet og fragten ombord, som af myndighedschefen i Suez-kanalen, Osama Rabie, er vurderet til 3,5 milliarder dollar.

Beløbet skal angiveligt dække udgifterne til at få skibet fri, men også de økonomiske tab, som lukningen af kanalen har ført med sig.

Til det egyptiske medie Sada Elbalad udtaler Osama Rabie, at det er ‘landets ret’ at få erstatning, da Egyptens omdømme har taget skade af hele affæren.

FILE PHOTO: A view shows the ship Ever Given, one of the world's largest container ships, after it was partially refloated, in Suez Canal, Egypt March 29, 2021. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere FILE PHOTO: A view shows the ship Ever Given, one of the world's largest container ships, after it was partially refloated, in Suez Canal, Egypt March 29, 2021. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

»Myndighederne i Suez-kanalen sørget for at skibet var ovenvande uden at miste menneskeliv og uden at skade godset ombord. Men til gengæld tabte myndighederne selv millioner af dollar hver eneste dag,« siger myndighedschef i Suez-kanalen Osama Rabie.

Hvem, der faktisk er ansvarlig for at betale den dyre regning, er endnu ikke afgjort.

Sagen er nemlig, at containerskibet ‘Ever Given’ er ejet af en japansk virksomhed, men bestyret af taiwanesiske skibsfører og registret i Panama.

Derfor kræver det interview af skibets kaptajn og besætning og en gennemgang af den data skibet har registreret undervejs, som skal agere en slags sort boks for forløbet, for at komme frem til, hvem der har ansvaret.

FILE PHOTO: Ship Ever Given, one of the world's largest container ships, is seen after it was fully floated in Suez Canal, Egypt March 29, 2021. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere FILE PHOTO: Ship Ever Given, one of the world's largest container ships, is seen after it was fully floated in Suez Canal, Egypt March 29, 2021. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

Mens skibet spærrede kanalen i seks dage, blev der skabt en dominoeffekt af forstyrrelser i verdenshandlingen.

400 faretøjer ventede i kø, der var en tabt fortjeneste på omkring en milliard amerikanske dollar samlet om dagen, og mens skibet endnu er tilbageholdt af egyptiske myndigheder, venter virksomheder som blandt andre IKEA på varer, der måske eller måske ikke kommer frem i tide.

Det er alt sammen noget, der vurderes at påvirke handlensindustrien mange måneder frem.