Containerskib, der har blokeret Suez-kanalen siden tirsdag, har igen fået vand under skroget, skriver medier.

Det er angiveligt lykkedes bjærgningsmandskaber at få et containerskib, der siden tirsdag har siddet fast i Suez-kanalen, så meget fri, at det igen er flydende.

Det oplyser det maritime servicefirma Inchape på Twitter tidligt mandag morgen ifølge nyhedsbureauet Bloomberg News.

Og kilder i Suez Canal Authority (SCA) oplyser ligeledes mandag morgen til det lokale medie Cairo24, at skibet flyder igen.

Osama Rabie, der er topchef for SCA, bekræfter ifølge Wall Street Journal, at stævnen på det omkring 400 meter lange skib er kommet fri.

- Det er gode nyheder, siger Rabie og tilføjer, at slæbebåde fortsat er i færd med at sikre, at skibet bliver rettet så meget op, at det kan begynde at bevæge sig gennem kanalen.

- Vi er ikke færdige endnu, men det har bevæget sig, siger han.

Han oplyser ikke noget om, hvornår SCA forventer at kunne åbne den 193 kilometer lange sejlrute igen. Over 300 handelsskibe ligger i kø ved de to indsejlinger til kanalen, som har været lukket siden containerskibet gik på grund.

Herunder kan man se billeder fra Suez-kanalen, hvor skibet Ever Given så småt er i bevægelse igen.

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn — مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021

Det er seks dage siden, skibet med de omkring 18.000 containere kom ud af kurs i den vigtige handelskanal.

Siden dag har proppen i kanalen betydet milliardstore tab for verdenshandlen i form af forsinkede varer.

Men nu ser det ud til, at der så småt er håb.

Hvornår man præcis regner med, at Ever Given er helt ude af Suez-kanalen står ikke klart.

/ritzau/