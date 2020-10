Mange ting kan man sige om den amerikanske valgkamp, men 'kedelig' og 'pæn' er den ikke.

Nu – i 11. time – er der dukket pornografiske videoer, der skulle forestille Joe Bidens søn, op på en kinesisk hjemmeside.

Billederne stammer angiveligt fra den tidligere vicepræsidents søns egen computer og risikerer nu at belaste Joe Biden i valgkampens absolutte slutspurt.

»Den bærbare computer fra helvede.«

Hunter Biden risikere at belaste sin far så meget, at han kan spænde ben for hans drøm om Det Hvide Hus. Her er far og søn fotograferet ved en basketballkamp i Washington D.C. i 2010. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere Hunter Biden risikere at belaste sin far så meget, at han kan spænde ben for hans drøm om Det Hvide Hus. Her er far og søn fotograferet ved en basketballkamp i Washington D.C. i 2010. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Sådan har Donald Trump omtalt Hunter Bidens computer, som han nu forsøger at inddrage i valgkampen som et bevis på, at faren, Joe Biden, er en korrupt politiker. Ja, faktisk mener Trump-lejren, at computeren er 'en rygende pistol', der beviser, at både far og søn Biden er korrupte og mangler moral.

På den måde prøver den siddende præsident at sørge for, at en pc, som angiveligt har tilhørt Joe Bidens søn, bliver lige så belastende for modkandidaten, som Hillary Clintons e-mailsag blev i 2016.

Blot 10 dage før valgdagen er der nemlig dukket billeder op på pc'en, hvor Bidens søn angiveligt ses i yderst intime situationer med flere kvinder, mens han tager stoffer. Billederne er IKKE bekræftet som værende ægte.

Videoerne er dukket op på en kinesisk hjemmeside, som har forbindelse til Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon, og det er det højreorienterede medie Washington Examiner, der først omtalte historien.

Donald Trump og Joe Biden fotograferet under duellen forleden. Foto: SHAWN THEW Vis mere Donald Trump og Joe Biden fotograferet under duellen forleden. Foto: SHAWN THEW

Hunter Bidens misbrug af både alkohol og stoffer er velkendt, og det samme er hans forbrug af prostituerede og – som et ekstra kuriosum – affæren med hans afdøde brors enke.

Så at Hunter Biden er Biden-familiens sorte får og Joe Bidens smertensbarn, er en gammel nyhed.

Det er da heller ikke de intime videoer i sig selv, der – hvis de er ægte – belaster Joe Biden.

Det er derimod det faktum, at de kan bruges af Trumps kampagne til at sandsynliggøre, at den efterhånden meget omtalte laptop rent faktisk tilhører Hunter Biden.

Joe Biden sammen med sin søn Hunter Biden. Biden senior drømmer om at blive præsident. Hans i dag 49-årige søn drømmer mest af alt om at tjene lette penge. Foto: Carlos Barria - Reuters Vis mere Joe Biden sammen med sin søn Hunter Biden. Biden senior drømmer om at blive præsident. Hans i dag 49-årige søn drømmer mest af alt om at tjene lette penge. Foto: Carlos Barria - Reuters

Det var The New York Post, der onsdag i sidste uge offentliggjorde historien om den bærbare, der blev fundet på et computerværksted i Wilmington i Delaware, og som ifølge ejeren af butikken var blevet afleveret af Hunter Biden.

Hunter Biden kom dog aldrig for at hente den igen, og da ejeren af butikken på computeren fandt en e-mail til Hunter Biden, som var sendt af Vadym Pozharisky, en repræsentant for det ukrainske energiselskab Burisma, afleverede han materialet til FBI og Trumps advokat, Rudy Giuliani.

Historien er ikke blevet bekræftet, og det er derfor stadig uvist, om mailen - og det øvrige indhold - er ægte. Men mailen antyder, at repræsentanten for det ukrainske selskab og Joe Biden har afholdt et møde, mens Biden var vicepræsident.

Hvis det er sandt, at Joe Biden mødte Vadym Pozharisky, vil det modsige Joe Bidens påstand om, at han 'aldrig diskuterede' sin søns udenlandske forretningsinteresser med ham.

I otte år var Joe Biden Barack Obamas vicepræsident. Her sniger Hunter Biden sig med på et foto. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere I otte år var Joe Biden Barack Obamas vicepræsident. Her sniger Hunter Biden sig med på et foto. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Og nu gælder det altså om at holde tungen lige i munden:

Da Joe Biden var vicepræsident, havde hans søn en lukrativ bestyrelsespost i netop Burismas bestyrelse.

Samtidig med at sønnen var dybt involveret i Ukraine, blev Biden den ældre som vicepræsident den ansvarlige for USA's engagement i Ukraine. Her var hans fokus især at bekæmpe korruption.

Den ukrainske rigsadvokat, Viktor Sjokin, gjorde sig klar til at undersøge Burisma på grund af anklager om netop korruption og ville i den forbindelse afhøre Hunter Biden.

Hunter Biden (arkivfoto) Foto: - Vis mere Hunter Biden (arkivfoto) Foto: -

Men så blev Viktor Sjokin pludselig fyret. Trump har længe beskyldt Joe Biden for at stå bag ved at presse Ukraines ledelse til at skaffe sig af med rigsadvokaten.

Der er ikke dokumentation for, at Vadym Pozharisky nogensinde holdt møde med Joe Biden, men Trump og hans folk kalder pc'en for 'en rygende pistol.'

Så den seneste udvikling i computersagen handler altså ikke bare om en præsidentkandidat, som har en søn, der er lidt flosset i kanten.

Det ved amerikanerne godt.

Joe Biden fotograferet med sine to sønner, Beau (tv.) og Hunter. Beau Biden døde af kræft i 2015. (Arkivfoto) Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Joe Biden fotograferet med sine to sønner, Beau (tv.) og Hunter. Beau Biden døde af kræft i 2015. (Arkivfoto) Foto: JONATHAN ERNST

Hvis billederne og videoerne er ægte, kan de bruges af Trump-lejren til at sige, at laptoppen rent faktisk tilhørte Hunter Biden, og hvis han har inviteret Pozharisky til et møde med sin far, sandsynliggør det ifølge dem, at både far og søn er korrupte og moralsk kompromitterede.

Anklagen går på, at det ukrainske selskab skulle have ansat Hunter Biden for at kunne komme tæt på og påvirke Joe Biden.

»Hvis det her er sandt om Rusland, Ukraine, Kina eller andre lande, Irak, hvis det er sandt, så er han en korrupt politiker. ... Joe, de kalder dig en korrupt politiker,« sagde Trump under den sidste præsidentdebat torsdag og tilføjede:

»Tag et kig på laptoppen fra helvede.«