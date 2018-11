Den tidligere FBI-chef James Comey lægger ikke fingre imellem, når det kommer til hans tidligere chef, USAs præsident Donald Trump.

'Fakler og død i Charlottesville. Børn i bure ved grænsen. Løgnene, kvindehadet, racismen og angrebene på retsstaten fra vores præsident. Det er med til at puffe på. Det tager tid, men det amerikanske folk er oprørt,' skriver han i en klumme i New York Times.

James Comey, der blev fyret af Donald Trump i 2017, udgav tidligere på året sin spektakulære bog, 'A Higher Loyalty', hvor han tegnede et billede af præsidenten som en mand med et løsagtigt forhold til sandheden og som grundlæggende er egoistisk.

Trump svarede dengang tilbage, at det var en 'stor fornøjelse at fyre James Comey', ligesom han kaldte ham en 'svag og usandfærdig slimbold, som viste sig at være en forfærdelig chef for FBI'.

“This is beyond Democrats or Republicans or Independents, this is about the values of our country, and I thank you for what you’re doing today... we will be ok because of people like you.” @Comey and his wife Patrice return their canvass packet (we made him say a few words) #VA10 pic.twitter.com/vNEFvYuH11 — Aaron Fritschner (@Fritschner) November 6, 2018

Comey tweetede tirsdag et billede af sig selv efter at have stemt, ligesom kampagnechefen for Demokraterne i Virginia delte et billede af Comey, der var på vej ud for at føre kampagne for Demokraterne. Dette billede er dog senere slettet fra Twitter.

På et andet billede ser man dog Comey takke de frivillige for indsatsen.

'Det handler om værdierne for vores land, og jeg takker jeg for det, I har gjort i dag,' skal have han sagt ved den lejlighed.

Ved tidligere valg har James Comey støttet Republikanerne økonomisk, men har altså i de senere måneder opfordret vælgerne til at sætte kryds ved Demokraterne.