Fyret FBI-direktør langer hårdt ud efter republikanere, der ikke tør modsige præsidentens konstante løgne.

Den tidligere direktør for det amerikanske forbundspoliti, FBI, James Comey havde et klart budskab til Republikanerne, da han mandag havde overstået fem timers høring i Kongressen.

Her kaldte han præsidentens partifæller "skamløse", blandt andet fordi de ikke modsiger Donald Trump, når han gang på gang taler usandt om FBI.

Det skriver CNN.

- Mennesker, der ved bedre, inklusive republikanske medlemmer af dette udvalg, er nødt til at have modet til at stille sig frem og sige sandheden - og ikke blive kuet af lede tweets og frygt for deres egen vælgerbase, siger James Comey.

- Der er en sandhed, og de fortæller den ikke. Deres tavshed er skamløs, tilføjer han.

James Comeys kommentarer til pressen kom efter mere end fem timers høring i retsudvalget og tilsynsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Her blev han blandt andet udspurgt om FBI's håndtering af sagen omkring den tidligere udenrigsminister Hillary Clintons brug af en privat e-mail-server.

Også FBI's efterforskning af Ruslands formodede indblanding i det amerikanske præsidentvalg var på dagsordenen.

Da han forlod høringen luftede James Comey flere gange sin tydelige frustration over præsidenten, der flere gange har kritiseret FBI - ikke mindst på Twitter.

I sidste uge skrev præsidenten blandt andet en række tweets, hvor han hævdede, at FBI har misbrugt sine beføjelser. Det skulle ifølge præsidenten være sket i forbindelse med efterforskningen af hans tidligere advokat Michael Cohens ugerninger.

- FBI's ry har taget stor skade, fordi USA's præsident har løjet om det konstant, siger James Comey ifølge CNN.

Også i forrige uge var James Comey indkaldt til en lukket høring i Kongressen.

Her fortalte han blandt andet, at Donald Trump ikke var en af fire amerikanere, som FBI havde fokus på, da det indledte en efterforskning af russernes indblanding i præsidentvalget i 2016.

Ved samme lejlighed understregede han dog, at alle fire mænd "havde en vis forbindelse" til Trump.

James Comey blev fyret i 2017 af Donald Trump, som på det tidspunkt havde været præsident i fire måneder.

/ritzau/