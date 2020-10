Den største ildebrand i Colorados historie. Det er status for branden Cameron Peak, som raser i den amerikanske stat og allerede har brændt over 81.000 hektarer, siden den begyndte tilbage i august.

Dermed overgår den en brand fra tidligere på året, som satte ild til 56.000 hektarer land i staten.

I søndags var en mildere vind og højere luftfugtighed med til at gøre det lettere for brandfolkene at bekæmpe ilden, men det var en stakket frist.

Mandag eftermiddag kom det tørre vejr og den stærkere vind tilbage i nationalskoven Arapaho og Roosevelt. Det skriver avisen Denver Post.

En brandmand ses, mens der er ild i Cameron Peak branden udenfor Drake i Colorado. Foto: LOVELAND FIRE RESCUE AUTHORITY via REUTERS Vis mere En brandmand ses, mens der er ild i Cameron Peak branden udenfor Drake i Colorado. Foto: LOVELAND FIRE RESCUE AUTHORITY via REUTERS

Branden tog igen fat, og myndighederne blev nødt til at indsætte fly, der sænkede vand og brandhæmmende midler over brandens sydlige del.

Mandag aften blev der udstedt ordrer om, at alle skulle evakueres i et større område. Samme aften sagde brandmyndighederne, at omfanget af branden blev større, og at de havde kontrol over branden, men kun en mindre del af den.

Flere end 1.400 brandfolk er i gang med at bekæmpe ilden, som brænder i Larimer County i det nordlige Colorado

Efter en rolig søndag forventes der den kommende tid kraftige vinde og tørre vejrforhold. Det betyder, at brandfaren er stor over hele Colorado.

På dette satellitfotp ses røge fra Cameron Peak branden stiger op over Colorado. Foto: Satellite Image 2020 Maxar Technologies / Handout via REUTERS Vis mere På dette satellitfotp ses røge fra Cameron Peak branden stiger op over Colorado. Foto: Satellite Image 2020 Maxar Technologies / Handout via REUTERS

En forværret luftkvalitet forårsaget af røgen fra ilden forventes i store dele af området. Hvis man ikke kan tåle røgen, skal man holde sig inden døre, lyder rådet fra myndighederne.