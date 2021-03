13 Farc-udbrydere er blevet "neutraliseret" under kommando fra oprørsleder, oplyser landets forsvarsminister.

Ti afhoppere fra den tidligere oprørsgruppe Farc er blevet dræbt og tre andre såret i et bombeangreb i Colombia.

Det oplyser embedsmænd tirsdag lokal tid.

Angrebet har fundet sted på en tidligere Farc-base i Guaviare-provinsen i det sydøstlige Colombia.

Det er et område, hvor afhoppere fra Farc stadig er aktive, og hvor der foregår narkotikaproduktion.

Den colombianske forsvarsminister, Diego Molano, nævner angrebet på Twitter, men nævner ikke, hvornår det har fundet sted.

Han skriver, at den militære aktion "neutraliserede" 13 Farc-udbrydere under kommando fra en mand, der går under aliasset "Gentil Duarte".

- Disse narkokriminelle er ansvarlige for rekruttering af mindreårige, angreb på vores offentlige styrker, bortførelse og ulovlig minedrift, skriver Molano.

Han tilføjer, at regeringen "ikke vil hvile", før den finder Duarte, der er en af de mest eftersøgte oprørskommandører i Colombia.

Sidste fredag oplyste landet, at det har oprettet en styrke på 7000 mand til at bekæmpe oprørere, der får deres penge gennem handel med narkotika og andre ulovlige aktiviteter.

Regeringen oplyste, at styrken vil forfølge medlemmer af ELN - den sidste aktive guerrilla-gruppe i Colombia - såvel som narkobander og tidligere Farc-oprørere, der har brudt en fredsaftale fra 2016.

Farc-oprørere lagde deres våben i forbindelse med den historiske fredsaftale i 2016, der sluttede den lange konflikt.

Oprørerne skulle, ud over at lægge våbnene, indrømme forbrydelser begået under konflikten og betale erstatning til ofre. Farc blev derudover opløst som oprørsgruppe og omdannet til et politisk parti.

Umiddelbart efter fredsaftalen i 2016 dalede volden i Colombia kraftigt.

I december meddelte FN, at den colombianske regering havde dræbt 244 tidligere Farc-krigere siden underskrivelsen af fredsaftalen.

/ritzau/AFP