Den 49-årige Claudia Lopez vinder borgmestervalget i Bogota. Kun præsidentposten anses som mere vigtig.

Vælgerne i Colombias hovedstad, Bogota, har for første gang valgt en kvinde som borgmester.

Den venstreorienterede Claudia Lopez fik omkring 35 procent af stemmerne til borgmesterposten, da der søndag blev holdt lokal- og regionalvalg i det sydamerikanske land.

Embedet som borgmester i Bogota anses som det mest betydningsfulde i landet efter præsidentposten.

Den 49-årige Claudia Lopez, der tidligere har været senator og vicepræsidentkandidat, har ført en valgkampagne med fokus på at bekæmpe korruption.

Hendes sejr i hovedstaden med 7,2 millioner indbyggere er også bemærkelsesværdig i lyset af, at hun er lesbisk.

- Ikke alene vandt vi, men vi ændrer også historien, skrev Lopez i et tweet.

I Colombia er der tradition for, at de vigtigste politiske poster besættes af mænd, skriver nyhedsbureauet AFP.

Under sloganet "ubestikkelig" har Lopez lovet at få flere politibetjente på gaderne for at forbedre sikkerheden, at bekæmpe børnearbejde og forbedre uddannelsesmulighederne for personer over 45 år.

Hun vil også arbejde for at nedbringe antallet af teenagegraviditeter.

Omkring 36,6 millioner vælgere kunne stemme ved søndagens valg, hvor der skulle udpeges 32 guvernører og over 1000 borgmestre. Desuden skulle der vælges tusindvis af lokalpolitikere.

I alt var der over 116.000 kandidater at vælge imellem. Heraf var de 37 procent kvinder.

Under valgkampen er syv kandidater blevet dræbt, yderligere 12 har været udsat for angreb og over 100 har modtaget trusler, oplyser en rettighedsgruppe, som har overvåget valgkampen.

Ved de forrige lokal- og regionalvalg i 2015 blev fem kandidater dræbt.

/ritzau/Reuters