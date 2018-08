En afstemning om at indføre syv tiltag mod korruption fik lige nøjagtig ikke nok stemmer til at være gyldig.

Bogotá. Flere millioner colombianere var søndag i stemmeboksen for at sætte deres kryds ved en afstemning om en række tiltag mod korruption i landet.

I alt 11,7 millioner vælgere stemte, men det var lige nøjagtig ikke nok til at sikre et gyldigt resultat. For at sikre et bindende resultat skulle en tredjedel af de stemmeberettigede, svarende til 12,1 millioner, have stemt.

Dermed manglede der omkring 400.000 stemmer.

99 procent af de 11,7 millioner vælgere, der mødte op søndag, stemte for at indføre de i alt syv tiltag.

Blandt tiltagene var en reduktion på 40 procent i lønnen hos medlemmer af landets kongres. Tiltagene skulle blandt andet også sikre mere åbenhed om politikernes lønninger og skærpe straffen for korruption.

Selv om der altså ikke mødte nok vælgere op i stemmeboksene, så var valgdeltagelsen højere end forventet.

- Denne historiske afstemning og borgernes tydelige sejr giver et helt klart mandat til regeringen og kongressen, siger Claudia Lopez, der står i spidsen for afstemningen og er tidligere senator og vicepræsidentkandidat.

Hvis søndagens afstemning havde fået nok stemmer, havde landets kongres haft et år til at implementere en ny lovgivning.

Colombianske senatorer får i dag en løn på cirka 800.000 kroner om året, hvilket er mere end i lande som Holland, Sverige og Frankrig.

De fleste colombianere er enige i, at der er brug for et opgør med den omfattende korruption i landet. Ikke alle er dog enige om, at den bedste vej til at gøre det er gennem en afstemning.

- Vi har allerede en masse love imod korruption. Udfordringen er at få dem implementeret, siger Hermens Lara, der er dommer i hovedstaden Bogotá.

/ritzau/AP