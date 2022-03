Kun 50 år blev trommeslageren Taylor Hawkins fra bandet Foo Fighters. Nu er der nyt om det alt for tidlige dødsfald.

For de colombianske myndigheder har en pressemeddelelse meldt ud om dødsfaldet. Det skriver NBC News.

Taylor Hawkins og Foo Fighters befandt sig i Colombia, da bandet var på turné og skulle spille som hovednavn på Stereo Picnic Festivalen. Og det var altså i den sammenhæng, at det tragiske dødsfald fandt sted.

Trommeslageren blev fredag aften fundet på et hotelværelse i byen Chapinero, nær den colombianske hovedstad Bogota.

Tidligere spekulerede politiet, om dødsfaldet kunne skyldes stoffer.

Og i pressemeddelelsen skriver de colombianske myndigheder, at der netop blev fundet 10 forskellige typer stoffer i Taylor Hawkins krop.

Der er blandt andet tale om stofferne marihuana, benzodiazepiner, antidepressiver.

Selvom de forskellige stoffer er fundet i Taylor Hawkins krop, er der endnu ikke fastslået en officiel dødsårsag. Dertil oplyser de colombianske myndigheder, at undersøgelserne af dødsårsagen fortsat er i gang. Når myndighederne kender svaret, vil de dele det med omverdenen, skriver de.

Blomster og lys uden for hotelværelset, hvor Taylor Hawkins blev fundet. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda Vis mere Blomster og lys uden for hotelværelset, hvor Taylor Hawkins blev fundet. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Taylor Hawkins har tidligere haft en fortid med stoffer i sit liv, der var tæt på at tage livet af ham i 2001. Det skriver Mirror.

Men ifølge Hawkins selv droppede han stofferne efterfølgende.

»Heldigvis på et eller andet niveau gav en fyr mig en nat det forkerte stof i de forkerte mængder, og jeg vågnede op og tænkte: 'Hvad fanden skete der?' Det blev et reelt vendepunkt for mig,« sagde Taylor Hawkins i 2018.

Ovenpå dødsfaldet har mange kunstnere og fans reageret på de tragiske hændelser. Ude foran hotellet, hvor Hawkins døde, samlede flere fans sig.

»Det har efterladt mig mundlam. Det er noget forfærdeligt, som ingen forventede. Vi forestillede os at se dem som hovednavnet på Estéreo Picninc,« siger fanen Sergio Urbano til NBC News.