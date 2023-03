Lyt til artiklen

De får unger – og formeringen er nu helt ude af kontrol, lyder beskeden fra myndighederne i Colombia.

De omkring 150 flodheste, som striden handler om, stammer fra de første eksemplarer af dyrene, som engang blev ejet af den afdøde narkobaron Pablo Escobar.

Nu håber guvernøren af regionen Antioquia, Anibal Gaviria, at få tilladelse til at sende halvdelen af flodhestene til naturreservater i Indien og Mexico.

»Vi håber på at få papirerne i orden i den første halvdel af i år. Så kan vi få booket nogle fly,« siger han til nyhedsbureauet AFP.

En flodhest er på vej op af vandet i floden Magdalena i Colombia. Foto: Fernando Vergara Vis mere En flodhest er på vej op af vandet i floden Magdalena i Colombia. Foto: Fernando Vergara

En lille gruppe flodheste ankom sent i 1980'erne til Colombia. De var købt af og blev leveret til den stenrige narkobaron Pablo Escobar.

Efter hans død i 1993 fik dyrene lov til at bevæge sig frit omkring. De blev snart til mange og fyldte snart meget i Magdalena Medio, en varm savanne med floder, marsker og sumpe, hvor der var masser af foder til flodhestene.

Anibal Gaviria ønsker at sende 70 af flodhestene væk. De er allerede erklæret for en invasiv dyreart af Colombias regering for et år siden.

Formeringen af flodhestene har vist sig at være 'en kompleks situation for beboerne' i Magdalena Medio.

En flodhest flyder i lagunen i Hacienda Napoles Park i Colombia. Foto: Fernando Vergara Vis mere En flodhest flyder i lagunen i Hacienda Napoles Park i Colombia. Foto: Fernando Vergara

»Nogle folk er blevet truet og angrebet af dyrene, som kan veje op til tre ton,« siger han.

Den lokale miljøstyrelse rapporterede to angreb på beboere i 2021.

Et håb om at sterilisere flodhestene led et nederlag sidste år. I stedet udtalte Colombias regering, at de var invasive, og tillod folk at skyde dem.

Eksperterne var enige. Det var et nødvendigt onde, når man tænker på den lokale befolkning og de vilde dyr.