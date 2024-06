Colombia vil ifølge landets præsident genoptage eksport af kul til Israel, når "folkedrabet stopper".

Colombia vil stoppe sin eksport af kul til Israel som følge af krigen i Gazastriben.

Det oplyser den colombianske præsident, Gustavo Petro, lørdag lokal tid på det sociale medie X.

Ifølge Petro vil Colombia genoptage eksporten, når "folkedrabet stopper", og når Israel efterlever Den Internationale Domstols (ICJ) dom fra maj om at stoppe landets militære operation i Rafah i den sydlige del af Gazastriben.

Colombia eksporterede i 2023 kul til Israel for et beløb, der svarer til lidt over tre milliarder kroner.

Det gør Colombia til Israels primære leverandør af kul. Det er uklart, hvor stor en del af Israels energiforsyning colombiansk kul står for.

Petro oplyser også, at Colombia vil stoppe med at importere israelskproducerede våben.

Israel er en af det sydamerikanske lands største leverandører af våben.

Colombia brød i maj landets diplomatiske forbindelse til Israel.

Petro, landets første venstreorienterede præsident, har gentagne gange kritiseret den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu.

Israel, som har en måned til gøre rede for, hvad landet har gjort for at efterleve ICJ's afgørelse, har afvist at stoppe offensiven i Rafah.

FN-domstolen har også beordret Israel til at åbne grænseovergangen til Egypten i den sydlige del af Gazastriben.

Det skal sikre, at nødhjælp kan nå frem til de mere end to millioner palæstinensere i Gaza.

Det skal også være muligt for folk udefra at komme ind for at dokumentere forholdene i Gaza.

Den Internationale Domstol er FN's øverste domstol, men har ikke magtmidler til at gennemtrumfe afgørelser.

I dommen fra ICJ lød det samtidig, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas "øjeblikkeligt og uden betingelser" skal løslade de tilbageværende gidsler i Gaza.

De blev bortført i Israel af Hamas 7. oktober sidste år.

Domstolens afgørelse kom, efter at Sydafrika har indklaget Israel for folkedrab. 14 dommere fra alle dele af verden står bag kendelsen.

/ritzau/AFP