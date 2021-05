Colombianske politikere bønfalder demonstranter om at holde sig hjemme, mens smitten raser i landet.

Colombia har fredag rundet 80.000 coronarelaterede dødsfald, samtidig med at intensivafdelingerne i de største byer er ved at være fyldt op.

Den triste milepæl kommer, efter at landet de seneste uger også er blevet ramt af massive og dødelige protester mod regeringen.

Demonstrationerne begyndte oprindeligt på grund af en nu aflyst skattereform. De har siden udviklet sig til også at handle om ulighed og politivold i landet.

Myndighederne advarede tidligere på ugen om, at protesterne kommer til at forlænge en allerede ødelæggende tredje bølge af coronavirusset, hvis de ikke snart stopper.

Borgmesteren i Bogotá, Claudia López Hernández, gentog torsdag den advarsel. På Twitter skrev hun, at hovedstaden torsdag registrerede det næsthøjeste antal smittede og det højeste antal døde med covid-19 under hele pandemien.

- Jeg ved ikke, hvad jeg mere kan gøre for at advare, bede og trygle, lød det i en opfordring til folk om at overholde byens coronarestriktioner.

Demonstrationerne i Colombia begyndte 28. april. Siden har landet registreret omkring 470 coronarelaterede dødsfald og knap 14.000 smittetilfælde om dagen.

Alt imens har adskillige personer mistet livet i sammenstød mellem demonstranter og politi.

Colombias ombudsmand for menneskerettigheder efterforsker i øjeblikket 41 civile dødsfald, mens justitsministeriet indtil videre har bekræftet, at 14 er døde under protesterne.

Regeringen sagde sent torsdag lokal tid, at presset på intensivafdelinger i hovedstaden "er bekymrende".

94 procent af alle sengepladser til coronapatienter er således optaget i Bogotá. I Storbyerne Medellín og Cali ligger tallet på henholdsvis 99 og 95 procent.

- Vi kan ikke fortsætte sådan her.

- Det handler i øjeblikket nærmest om liv eller død. På nuværende tidspunkt er det sådan, at hvis folk bliver syge og har brug for en plads på intensiv, så finder de den ikke, siger Andrea Ramirez, der er epidemiolog ved Universidad de los Andes i Bogotá.

Ifølge den internationale statistikbank statista har Colombia de seneste syv dage registreret sjetteflest dødsfald på verdensplan målt i forhold til indbyggertal med 5,5 døde per 100.000 indbyggere.

/ritzau/Reuters