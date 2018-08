26 kvinder fra Colombia og 23 fra Venezuela blev tvunget til at arbejde som prostituerede på natklubber.

Bogotá. Næsten 50 kvinder er blevet reddet fra sexslaveri i turistbyen Cartagena i Colombia.

Kvinderne blev smuglet gennem underjordiske tunneler for at arbejde som sexslaver på natklubber.

Det oplyser den colombianske anklagemyndighed.

Ofrene tæller 26 kvinder fra Colombia og 23 kvinder fra Venezuela.

Ifølge anklagemyndigheden blev de tvunget til at arbejde som prostituerede på natklubber placeret i kældre forbundet af en række tunneler.

De blev lokket dertil med falske løfter om arbejde, før de blev holdt i fangenskab under "farlige forhold". Det fortæller statsanklager Mario Gomez på en pressekonference mandag.

Ofrene blev frataget deres pas og identitetspapirer af et netværk af alfonser involveret i "seksuel udnyttelse af kvinder".

En række ransagninger resulterede i 18 anholdelser i forbindelse med sagen i sidste måned.

Statsanklager Mario Gomez fortæller, at politiet er tæt på at fange bagmændene. Når myndighederne får fat på dem, vil de blive sigtet for menneskehandel og sexslaveri.

Samtidig fortæller Gomez, at "de geografiske korridorer tæt på den caribiske kyst", herunder Cartagena, leverer "størstedelen af sexturismen" i Colombia.

Udenrigsministeriet i USA har beskrevet Colombia som "et destinationsland for mænd, kvinder og børn, der udsættes for sex- og menneskehandel".

