Flere lande har øje på Venezuela, hvor der er opstået uro efter udmelding fra oppositionsleder Juan Guaidó.

Den venezuelanske oppositionsleder, Juan Guaidó, har tirsdag sat skub i sin mission om at vælte præsident Nicolás Maduro med en udmelding om, at han har sikret sig støtte fra soldater fra landets militær.

Det har blandt andet fået præsidenten i nabolandet Colombia, Ivan Duque, til tasterne på Twitter. Han skriver, at Guaidó er vejen frem for Venezuela.

- Soldater og Venezuelas folk må stille sig på den rigtige side af historien og afvise Maduros diktatur, lyder det fra Ivan Duque.

Colombia indkalder i øvrigt til krisemøde i Lima-gruppen.

Den består af de store latinamerikanske lande samt Canada. Gruppen forsøger at finde en fredelig løsning på den politiske krise i Venezuela.

I Spanien siger en talsmand for regeringen, at spanierne støtter Guaidó. Men magtskiftet skal ske demokratisk, lyder det.

- Vi er ikke i tvivl om, at løsningen for Venezuela skal komme gennem et valg. Spanien støtter ikke et militærkup, siger regeringens talsmand, Isabel Celaa, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Juan Guaidó er anerkendt som midlertidig præsident af både USA og en lang række EU-lande. Heriblandt Danmark.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, har i et tweet tirsdag eftermiddag understreget den danske støtte til Guaidó.

- Jeg følger tæt de dramatiske begivenheder i Caracas. Danmark gentager sin anerkendelse af Nationalforsamlingens formand, Juan Guaidó, som midlertidig præsident i Venezuela, skriver Anders Samuelsen.

/ritzau/AFP